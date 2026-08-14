Буде тільки такою: "Цезар" зі "Свободи Росії" сказав, як Кремль восени проведе мобілізацію

Росія потребує нових людей для продовження війни, однак повторення відкритої мобілізації зразка 2022 року може створити для Кремля серйозні внутрішні ризики. Значну частину тих, кого було найпростіше схилити до контракту, вже залучили, а примус людей, які не хочуть воювати й мають усталене життя, здатен посилити невдоволення всередині країни.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан "Цезар" Андронніков в ефірі 24 Каналу пояснив, що Кремль зробив висновки з попередньої мобілізації, тому восени намагатиметься поповнювати армію прихованими методами. Російська влада продовжить тиснути на людей і залучати їх до війни без оголошення нової масштабної мобілізаційної кампанії.

Кремль приховуватиме мобілізацію

Після досвіду 2022 року російська влада навряд чи зважиться на нову відкриту мобілізаційну кампанію. Потреба в людях для фронту нікуди не зникла, однак Кремль уже розуміє, наскільки небезпечним може бути масове вилучення з повсякденного життя тих, хто має роботу, родини та не планує йти на війну.

Вони вже зробили висновки із ситуації 2022 року. Людей набирати треба, але зараз висмикувати звичайних людей з їхнього життя – це зовсім інше, ніж забирати тих, хто не був особливо вбудований у суспільство,

– пояснив "Цезар".

Найпростіший для російської влади ресурс значною мірою вже вичерпаний. Силовики продовжують шукати контрактників по всій країні, але переконати людей стає дедалі складніше. Андронніков навів розповідь російського поліцейського, який нібито поспілкувався приблизно з 2 тисячами потенційних кандидатів, а контракт погодилися підписати лише 20 – 30 із них.

Це близько 1% тих, на кого тиснули. В основному всіх, кого можна було легко забрати, вже забрали. А далі треба висмикувати з суспільства людей, які не хочуть іти на війну або категорично проти неї,

– наголосив заступник командира Легіону "Свобода Росії".

Такий крок може створити для Кремля вже іншу проблему. Люди, яких примусово відправляють до армії всупереч їхній позиції, здатні принести туди й політичне невдоволення.

Як історичний приклад "Цезар" згадав мобілізацію студентів Російської імперії за Миколи II та події Першої світової війни, коли політизація війська зрештою обернулася проти самої влади. Саме ризик повторення такого сценарію і підштовхує Кремль продовжувати приховане поповнення армії замість нової публічної мобілізації.

Путін не зупинить війну

Для самих росіян осіння мобілізація означатиме продовження тієї самої політики, адже Кремль не демонструє наміру згортати війну. Надії на те, що Путін сам відмовиться від агресії, за оцінкою "Цезаря", остаточно руйнуються разом із дедалі відчутнішими наслідками війни всередині Росії – ударами по НПЗ, підприємствах та іншій інфраструктурі.

Все, що йому потрібно, – це нескінченна війна для підтримки своєї влади та виправдання репресій. І для того, щоб коло його друзів-олігархів продовжувало збагачуватися на війні,

– наголосив Андронніков.

Такий курс означає, що потреба Кремля в нових військових зберігатиметься і восени, і взимку, і надалі. Російська влада, на його переконання, готова продовжувати поповнювати армію незалежно від масштабів втрат, а фактичну ціну цієї політики сплачуватимуть самі громадяни Росії.

Він не зупиниться. Півтора мільйона він уже поклав. Треба буде ще півтора – покладе, два чи три – він за ціною не постоїть. Але ціна – це ви,

– звернувся "Цезар" до росіян.

Вихід для тих, хто не хоче стати частиною цієї війни, він бачить у відмові підкорятися кремлівській логіці нескінченного поповнення армії. Адже прихована мобілізація дозволяє владі уникати гучного оголошення нової кампанії, але не змінює її мети – знаходити дедалі більше людей для продовження бойових дій.

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