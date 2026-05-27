У мережі повідомляли, що нардепам представлять нову реформу ТЦК: що на це кажуть в Міноборони

У мережі ширилася інформація про нову реформу ТЦК. Її нібито мали представити у четвер, 28 травня.

Про це заявляли у мережі. Втім, джерела 24 Каналу повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Чи представлять нардепам нову реформу ТЦК?

У мережі 27 травня почали поширювати інформацію про те, що у четвер, 28 травня, Міністерство оборони має презентувати реформу ТЦК для народних депутатів.

Згодом з'явилася інформація, що на зустрічі нібито обговорюватимуть нові зарплати для військовослужбовців, ротації на фронті та питання мобілізації.

Увечері 27 травня було повідомлення у соцмережах, що міністр оборони України Михайло Федоров нібито зустрінеться з депутатами від "Слуги народу" 28 травня.

До уваги! Міністерство оборони України в коментарі 24 Каналу спростували цю інформацію.

