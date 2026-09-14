Майже все автоматизовано: як НРК вистрілює сітки проти дронів

Наземні роботизовані комплекси дедалі активніше беруть на себе роботу, яку раніше виконували військові під постійною загрозою ударів FPV-дронів. Вони перевозять вантажі, працюють на небезпечних маршрутах і допомагають зменшувати ризик для людей, однак самі також стають цілями для ворожих безпілотників.

Співзасновник Rovertech Богдан Дрожак в ефірі 24 Каналу розповів, як розробники намагаються захистити НРК від таких атак і чому тут важлива точність буквально до секунди. Для цього систему вчать прораховувати різні сценарії зближення з дроном і реагувати ще до того, як він встигне завдати удару.

Система прораховує момент перехоплення до секунди

Для захисту НРК від FPV-дронів розробники використовують систему, яка прораховує траєкторію цілі та момент пострілу сіткою. Це важливо через різну швидкість безпілотників: навіть одна секунда затримки може означати десятки метрів польоту.

У деяких випадках одна секунда – це вже приблизно 20 метрів. Тому ми симулюємо, коли саме має вистрілити сітка і в якій точці вона перехопить дрон,

– пояснив Дрожак.

У програмі можна змоделювати не лише політ FPV, а й рух самого наземного комплексу, вітер та інші умови. Система показує, де відбудеться перехоплення, куди після цього впаде дрон і чи не збереже він достатньо інерції, щоб усе ж дістатися до НРК.

Ми знаємо параметри практично всього руху. Імітуємо навіть вітер і те, як рухається сам НРК, тому можемо побачити сліпі зони, різні нюанси,

– розповів співзасновник Rovertech.

Такі моделі проганяють через різні сценарії атак, щоб перевірити систему ще до реального застосування.

Сітка не спрацьовує одразу після появи дрона

Розробники закладають у систему не лише вже відомі способи атак, а й можливі дії противника після появи такого захисту. Один із найочевидніших варіантів для FPV – швидко наблизитися до НРК, спровокувати постріл сіткою та одразу відійти, щоб уникнути перехоплення.

Коли ти робиш будь-яку систему під час війни, одразу маєш думати, що ворог зробить у відповідь. Недостатньо просто створити захист – треба готувати другий і третій контрзасіб на його наступні дії,

– пояснив Дрожак.

Через це алгоритм може не реагувати на FPV в першу ж мить після його появи. Дрону дають зайти глибше в зону перехоплення, де часу на різкий маневр або відхід уже не залишиться.

Найочевидніше для них – підлетіти, змусити щось вистрілити й швидко відлетіти. Наш контрзахід – не стріляти одразу, а дати дрону зайти в таку зону, з якої він уже не встигне вийти,

– розповів співзасновник Rovertech.

Такі сценарії також заздалегідь проганяють у симуляторі. Розрахунки потрібні, щоб система враховувала не лише типовий захід FPV, а й нові траєкторії та способи атаки, які росіяни можуть почати використовувати після появи захищених НРК.

НРК знімають ризик з військових

Наземні комплекси потрібні не лише для окремих бойових задач, а й для щоденної логістики на передовій. Один НРК може перевезти вантаж, для якого інакше довелося б залучати кілька машин і людей, що кожного разу ризикували б потрапити під удар FPV.

Перевезли ми півтори тонни. Для хлопців це одразу зрозуміло: півтори тонни – це приблизно три пікапи, а значить, мінімум три водії, яких треба було б відправити під ризик,

– пояснив Дрожак.

Навіть значно менший вантаж стає серйозним завданням, якщо його потрібно доставити пішки на велику відстань через мінні поля та під постійною загрозою дронів. Роботизована платформа дозволяє залишити людину поза цим маршрутом.

Уявіть, що вам дають 30 кілограмів і ви маєте пройти з ними 20 кілометрів. І це всього 30 кілограмів, а навколо мінні поля та FPV,

– сказав співзасновник Rovertech.

Така робота не завжди виглядає видовищно в соцмережах, однак саме вона дозволяє прибирати людей із найнебезпечніших логістичних маршрутів.

Співзасновник Rovertech розповів про перехоплення FPV-дронів: дивіться відео