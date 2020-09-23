Правоохоронці перевіряли версію причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Максима Зотова, якого пов'язують з ексміністром доходів і зборів України Олександром Клименком. Цю інформацію не підтвердили.

Що кажуть у поліції

Працівники з Департаменту карного розшуку Нацполіції нібито перевірили інформацію про причетність Зотова до вбивства Шеремета. Про це "Громадському" повідомив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

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За словами Шевченка, чоловік Марини Мацюк розповів правоохоронцям про давній особистий конфлікт дружини із Максимом Зотовим. Тому нову версію вбивства правоохоронці відкинули.

У чому полягає нова версія вбивства Шеремета

Напередодні журналісти "Заборони" повідомили, що мають докази причетності до вбивства Шеремета Зотова. Мовляв, Мацюк у 2016 році звернулась до правоохоронців та розповіла, що Зотов зізнався їй у вбивстві, а потім запропонував 50 тисяч доларів за мовчання.

Зотова пов'язують із Клименком. Мовляв, міністр просив Шеремета допомогти йому повернутись в Україну, зокрема, в українську політику. Однак, за твердженнями видання, Клименку та Шеремету не вдалось домовитись. Саме після цього журналіст загинув.

Вбивство Шеремета: що відомо