Нова версія вбивства Шеремета: що кажуть у поліції
Правоохоронці перевіряли версію причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Максима Зотова, якого пов'язують з ексміністром доходів і зборів України Олександром Клименком. Цю інформацію не підтвердили.
Що кажуть у поліції
Працівники з Департаменту карного розшуку Нацполіції нібито перевірили інформацію про причетність Зотова до вбивства Шеремета. Про це "Громадському" повідомив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
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За словами Шевченка, чоловік Марини Мацюк розповів правоохоронцям про давній особистий конфлікт дружини із Максимом Зотовим. Тому нову версію вбивства правоохоронці відкинули.
У чому полягає нова версія вбивства Шеремета
Напередодні журналісти "Заборони" повідомили, що мають докази причетності до вбивства Шеремета Зотова. Мовляв, Мацюк у 2016 році звернулась до правоохоронців та розповіла, що Зотов зізнався їй у вбивстві, а потім запропонував 50 тисяч доларів за мовчання.
Зотова пов'язують із Клименком. Мовляв, міністр просив Шеремета допомогти йому повернутись в Україну, зокрема, в українську політику. Однак, за твердженнями видання, Клименку та Шеремету не вдалось домовитись. Саме після цього журналіст загинув.
Вбивство Шеремета: що відомо
- Автівку Шеремета підірвали 20 липня 2016 року.
- Протягом 3 років про деталі вбивства не було відомо нічого.
- У грудні 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання фігурантів справи.
- Підозру оголосили 3 людям: військовому Сил спеціальних операцій ЗСУ та музиканту Андрію Антоненку, волонтерці й дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовому медику Яні Дугарь.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Значна частина суспільства підтримала їх.
- У серпні 2020 року фігурантам вручили обвинувальні акти.