У мережі з'явилась інформація, що до вбивства журналіста Павла Шеремета міг бути причетний Максим Зотов. Чоловіка пов'язують із колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Клименко нібито просив Шеремета допомогти йому повернутись в Україну. Таку версію оприлюднили журналісти "Заборони". У виданні стверджують, що мають докази про причетність до вбивства Зотова.

До теми Нам оголосили попередження через помилки, – експерт у справі Шеремета

Чому виникла така версія

У серпні 2016 року, після 3 тижнів вбивства Шеремета, до поліції звернулась Марина Мацюк. Раніше жінка жила у Донецьку, однак, переїхавши до Маріуполя, зустріла Максима Зотова. Виявилось, що у Донецьку вони мешкали неподалік.

Мацюк стверджує, що Зотов зізнався їй у вбивстві Шеремета. Він просив нікому не розповідати, а потім кілька разів намагався поговорити з жінкою і нібито запропонував 50 тисяч доларів за мовчання.

Журналісти дізнались, що Мацюк справді жила поруч із Зотовим. Можливо, вони навіть були знайомі. Проте, за твердженнями видання, поліція не перевірила інформацію Мацюк.

Зі ЗМІ жінка відмовилась спілкуватись.

Хто такий Максим Зотов

Зотов є чоловіком Ольги Епель, яка походить із впливової донецької бізнес-сім’ї. Крім того, Зотов перебував на керівних посадах компаній Епелів.

Батько Епель Михайло до 2013 року очолював банк "Капітал". Після 2014 року цей банк фігурував у справі ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка. Як інформують у Генпрокуратурі, через "Капітал" у 2011 – 2017 році відмили мільярди гривень

Журналісти переконують, Зотов був пов'язаний із Клименком. Він знімався в його ролі в кліпі шансон-гурту "3:15" на початку 2013 року. Проте у коментарі журналістам представник МВС Артем Шевченко заявив, що не знає про покази щодо Зотова.

Фото Максима Зотова у мережі дуже мало.



Максим Зотов (праворуч) із бізнес-партнером Богданом Хмельницьким / Фото з інстаграму Хмельницького

Який зв'язок між Клименком і Шереметом

Шеремет працював у 2016 році на радіо "Вести", яке належить до медіахолдингу "Вести Украина" Олександра Клименка. Тоді Клименко жив у Росії, але збирався йти в українську політику. Він став головою партії "Успішна Україна".

10 червня 2016 року Павло Шеремет приїхав у Москву навідати сім’ю. Тоді в розмові з донькою він згадав, що має зустрітися з "біглим олігархом". Журналісти припускають, що це міг бути Клименко.

Читайте також Фільм про вбивство Шеремета: які головні проблеми слідства

Цивільна дружина Шеремета Олена Притула розповіла, що той хотів домовитися з Клименком, аби очолити "Радио Вести". За її словами, Шеремет вважав, що Клименко хоче повернутися додому. Тому запропонував ексміністру основу для його повернення — відкрите, демократичне, чесне радіо.

Тоді Шеремет та Клименко ні про що не домовились, адже згодом головним редактором "Радио Вести" призначили Ірину Гаврилову. Проти її призначення виступили працівники радіо. Після цього Шеремет загинув.

Шевченко розповів журналістам, що слідству відомо про ймовірну зустріч Клименка й Шеремета в Москві, але співпраця з правоохоронними органами країни-агресора наразі відсутня.



Олександр Клименко / Фото Wikimedia Commons

Вбивство Шеремета: що відомо