Експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз оголосили дисциплінарне стягнення у вигляді попередження через формальні помилки.

Про це ексклюзивно для 24 каналу розповів експерт Юрій Ірхін.

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Відомо, що, окрім Ірхіна, попередження отримав також експерт Андрій Семенець. Фахівці КНДІСЕ провели комплексну судову психологічну та портретну експертизу та криміналістичний аналіз ходи, що його слідство визнало ключовим доказом вини підозрюваних у справі Шеремета.

Для того, щоб не було підстав для маніпуляцій. Нам оголосили дисциплінарне стягнення у вигляді попередження за неналежне оформлення висновку. І це дійсно так, ми це підтверджуємо. У своїх запереченнях ми це визнавали. Ми припустились формальних помилок внаслідок швидкості виконання висновку,

– висловився Ірхін.

Він додав, що їм оголосили попередження через помилки.

"Ми не докладно описали дослідницьку частину, а обмежились двома сторінками висновку. Кваліфікаційна комісія вважає, що цього замало", – пояснив Ірхін.

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Натомість адвокат бюро "Правовий альянс", яке захищає підозрювану у справі Шеремета лікарку Юлію Кузьменко, Ілля Костін заперечує: комісія зачитала лише резолютивну частину, у якій нічого не йшлося про неналежне оформлення експертного висновку. Адвоката дивує, звідки експерт міг почути відомості, про які може йтися виключно у мотивувальній частині.

Далі – більше. Під час розгляду скарги адвоката кваліфкомісія Мін'юсту постановила, що висновки експертів КНДІСЕ по справі Шеремета не ґрунтуються на методологіях, що є в реєстрі, а є їх особистою думкою.​

Експерт лукавить. Висновок є, а методології нема, це їх особиста думка. Експерти підтвердили, що робили це на підставі наукової літератури, а не на підставі наукового дослідження, яке вони зараз ведуть в рамках КНДІСЕ. І все. Експерти самі прийшли до висновку, що методології нема. Вони сказали, що замість порівнювати осіб, вони нібито порівнювали лише психологічний стан. Себто, мовляв, замість зіставляти ходу, вони зіставляли лише психологічний стан. Це неправда,

– заявив адвокат.

Натомість за словами експерта Ірхіна, нібито категорично не підтвердилась вся інформація, яку пред'являла сторона захисту, а саме: вихід експертів за межі своєї компетенції, перевищення меж експертних повноважень, вихід за межі предметного поля психологічних досліджень.

Насамкінець, на переконання адвоката, єдиний доказ слідства у справі Шеремета може бути визнаний судом недопустимим, оскільки він не ґрунтується на нормах закону. Між іншим, експерт вважає загадкою, чому ключовим доказом слідство визнало саме судову експертизу КНДІСЕ у цій справі.

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Зауважимо, у травні адвокат Кузьменко Тарас Безпалий поскаржився в Мін'юст на експертів, оскільки вони провели портретно-психологічну експертизу, порівнявши два відеозаписи ходи, що суперечить методиці. Він наголосив, що таке проводити неможливо.

При цьому п'ять профільних експертних інститутів на моє прохання провести аналогічні експертизи сказали, що їх провести неможливо, бо це не передбачено чинним законодавством,

– проінформував адвокат.

Тож експерти інших інститутів наукових експертиз відмовилися проводити таку експертизу, бо переконані: у рамках психологічного дослідження за відео "впізнати" людей неможливо. Окрім того, за даними Мін'юсту, відповідна методика в реєстрі відсутня: вона не є науково обґрунтованою та атестованою.