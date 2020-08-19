Розслідування вбивства білорусько-українського журналіста Павла Шеремета вийшло на фінішну пряму. Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, яких звинувачують у його організації, вручили обвинувальні акти.

Про вручення обвинувальних актів підозрюваним повідомив адвокат Яни Дугарь, яку також підозрюють в організації цього злочину, Віталій Коломієць.

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Він зауважив, що обвинувальні акти були вручені з порушеннями. Зокрема не було відкрито всі оригінали експертиз й інших матеріалів, а також без оцінки доказів сторони захисту.

Толерувати чергове порушення закону не будемо, а в незаконній дії участі брати не стали. Обвинувальний акт проти Яна Дугарь поки залишився в прокурора,

– розповів захисник.

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