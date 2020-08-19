Вбивство Шеремета: Антоненку й Кузьменко вручили обвинувальні акти, але з порушенням
Розслідування вбивства білорусько-українського журналіста Павла Шеремета вийшло на фінішну пряму. Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко, яких звинувачують у його організації, вручили обвинувальні акти.
Про вручення обвинувальних актів підозрюваним повідомив адвокат Яни Дугарь, яку також підозрюють в організації цього злочину, Віталій Коломієць.
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Він зауважив, що обвинувальні акти були вручені з порушеннями. Зокрема не було відкрито всі оригінали експертиз й інших матеріалів, а також без оцінки доказів сторони захисту.
Толерувати чергове порушення закону не будемо, а в незаконній дії участі брати не стали. Обвинувальний акт проти Яна Дугарь поки залишився в прокурора,
– розповів захисник.
Справа Павла Шеремета: що відомо
- Журналіст Павло Шеремет загинув у Києві 20 липня 2016 року. Автівку, на якій він їхав, підірвали. Машина належала керівниці "Української правди" Олені Притулі.
- Слідство тривало протягом 3 років, деталі тримали в таємниці.
- 2 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Усі затримані провину заперечують, а велика частина суспільства не вірить у докази слідства.