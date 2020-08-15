Після 8 місяців у СІЗО дитячу лікарку Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт. Зараз вона – змушена носити електронний браслет і їй заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи Шеремета. Усіх їх підозрюють у організації вбивства журналіста. Про життя Юлії Кузьменко у день вбивства Павла Шеремета, ізоляторі та зараз – читайте далі.

Перебування в СІЗО

Як розповіла Кузьменко у коментарі ТСН, вона намагається забути в’язницю. Щоправда, залишила собі на згадку звідти дерев’яну ложку.

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"Тому що залізними користуватися не можна було, одноразовими користуватися теж не можна. Все, що було можна, – дерев'яна ложка. Ось її я залишила собі на пам'ять", – підкреслює вона.

Кузьменко додає, що за вісім місяців у СІЗО її не полишало відчуття абсурдності того, що відбувається. І жодної хвилини не хотілося виправдовуватися.

А чому ти щось повинен підтверджувати? Зачекайте, хлопці, доведіть, що ми там були. Чому я повинна доводити, що я – нормальна людина? Що я – не вбивця? Ось вам робота, ось вам сім'я, ось вам будинок!

– говорить Юлія.

За її словами, найбільше у слідчому ізоляторі боялася порушень дрібної моторики. Річ у тім, що, працюючи дитячою кардіохірургинею в ОХМАТДИТі, вона робила по двісті операцій у рік. А без практики руки могли перестати слухатися. Тому довго не могла придумати, як підтримувати ці навички у СІЗО.

"Оптимально було б, звичайно, вишивати бісером, але голка – заборонена. В'язати спиці – заборонено. Все, що залишалося з можливих варіантів, – це малювати. До в'язниці останній раз фарбами я малювала у класі третьому", – продовжила Кузьменко.

Всі малюнки, намальовані в камері, вона привезла з собою. Вижила, каже, завдяки їм і підтримці друзів. Найщасливішим днем у СІЗО був Новий рік, коли під стіни ізолятора прийшли всі її друзі та родичі.

"Я залізла на табуретку, щоб стати на рівні вікна: не бачу – так, щоб хоча б чути. І хлопці простояли під ізолятором тимчасового тримання з восьмої до першої години. А я з восьмої до першої години простояла на табуретці, витягнувшись з чашкою чаю", – констатувала вона.

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День вбивства Павла Шеремета

За словами Кузьменко, перед СІЗО востаннє вона була вдома 20 грудня. Спочатку навіть не зрозуміла, за що її затримали.

"Прийшов адвокат і каже: "Ти повинна згадати 18, 19 і 20 липня 2016 року. Я так на нього тільки подивилася та сказала: "Ти збожеволів", – каже фігурантка справи Шеремета.

Згодом вона все ж поновила в пам'яті день вбивства Павла Шеремета до дрібниць. За її словами, тоді вона тільки-но повернулась з відпустки, її син – з відпочинку. Жінка розібрала речі та почала читати новини.

А там всі новини рясніють вибухом в центрі Києва, вбивством журналіста... Я зробила перепост у фейсбуці, навіть прокоментувала наполовину цензурно. Типу: що відбувається в центрі міста, у нас – вибухи... І "полізла" подивитися в гугл, хто такий Павло Шеремет. Що найцікавіше, підняли браузер і те, що я "полізла" подивитися в гугл, ввела "Шеремет Павло", сторона звинувачення розцінила як доказ,

– зауважила Кузьменко.

Тоді ж вона написала у фейсбуці допис-обурення про вбивство, а за годину опублікувала фото свого білого бульдога та забула про справу Шеремета на три роки – аж до власного затримання.

Що далі

Зараз Кузьменко перебуває вдома, ходить у електронному браслеті. Каже, що на те, щоб оговтатися та наобійматися з рідними, їй вистачить тижня.

Далі мріє повернутися до роботи. Але розуміє, що шанс вийти з-під домашнього арешту може з'явитися лише за місяць – 14 вересня. Тоді відбудеться наступне засідання суду.

Але взагалі я буду молитися не за ослаблення санкцій щодо мене, а за те, щоб просто вийшов Андрій (Антоненко, інший фігурант справи Шеремета – 24 канал),

– підсумувала вона.

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Кузьменко та справа Шеремета: коротко