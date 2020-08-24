Кількасот мітингувальників зібрались біля Офісу Президента. Вони вимагають звільнити підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – ветерана Андрія Антоненка, лікарку Юлії Кузьменко і медсестру Яни Дугарь.

Перед входом до Офісу Президента учасники акції тримають банер Free Dr Kuzmenko, Free Dugar, інформує Укрінформ.

До речі Вбивство Шеремета: Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, але з порушенням.

На Банкову люди зійшлись після Маршу Захисників, де вони йшли колоною із написами #Free. Люди хотіли привернути увагу до головних фігурантів справи.

Під будівлею ОП люди тримають в руках державні прапори, одягнені переважно у вишиванки та військовий одяг. Надалі учасники акції планують іти до Офісу Генерального прокурора, де хочуть провести ніч напередодні судового засідання у справі Шеремета.

Акція на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета / Фото Укрінформ:

Справа вбивства Павла Шеремета: що відомо