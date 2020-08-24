Під Офісом Президента активісти вимагають звільнити підозрюваних у справі Шеремета
Кількасот мітингувальників зібрались біля Офісу Президента. Вони вимагають звільнити підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета – ветерана Андрія Антоненка, лікарку Юлії Кузьменко і медсестру Яни Дугарь.
Перед входом до Офісу Президента учасники акції тримають банер Free Dr Kuzmenko, Free Dugar, інформує Укрінформ.
До речі Вбивство Шеремета: Антоненку і Кузьменко вручили обвинувальні акти, але з порушенням.
На Банкову люди зійшлись після Маршу Захисників, де вони йшли колоною із написами #Free. Люди хотіли привернути увагу до головних фігурантів справи.
Під будівлею ОП люди тримають в руках державні прапори, одягнені переважно у вишиванки та військовий одяг. Надалі учасники акції планують іти до Офісу Генерального прокурора, де хочуть провести ніч напередодні судового засідання у справі Шеремета.
Акція на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета / Фото Укрінформ:
Справа вбивства Павла Шеремета: що відомо
- Автівку, на якій їхав Павло Шеремет, підірвали у Києві 20 липня 2016 року. Журналіст загинув.
- Слідство тривало протягом 3 років, його подробиці тримали в таємниці.
- Лише у грудні 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Усі підозрювані заперечують провину. Значна частина суспільства стала на їх захист.
- Наразі Андрій Антоненко перебуває під вартою. Юлію Кузьменко після 8 місяців арешту у серпні відпустили під домашній арешт.
- Третій підозрюваній у липні 2020 року відмінили домашній арешт та дозволили пересуватись країною.