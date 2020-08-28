Документальний фільм про вбивство Павла Шеремета містить певні суперечності. Про що розповідає фільм і які сумніви викликає, – у нашому матеріалі.

Нацполіція представила свою позицію

Фільм "Справа Шеремета. Звинуватити не можна виправдати" знімали за сприяння Національної поліції України. У хронологічному порядку викладено підготовку до злочину, факти та докази розслідування проти підозрюваних. Музиканта та учасника АТО Андрія Антоненка, якого слідство вважає виконавцем вбивства Шеремета за попередньою змовою. Дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко – виконавцем злочину, і військового медика Яну Дугарь – їхнім посібником.

Увага Під Офісом Президента активісти вимагають звільнити підозрюваних у справі Шеремета

У фільмі вперше оприлюднені деякі матеріали слідства щодо справи Шеремета.

Фільм про вбивство Павла Шеремета. Відео

Як розповів 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, фільм дає відповідь на те, чому саме ці люди підозрюються у злочині. Водночас експерт наголошує: йде боротьба адвокатів підозрюваних і звинувачення не тільки в залі суду, але в інформаційному просторі з метою впливу на громадську думку.

Слідстві зрозуміло, що програє. Фільм про вбивство Шеремета – намагання слідства показати цілісно і системно свою позицію напередодні початку судового процесу. Спроба впливу на громадську думку. Адже першими тактику інформаційної боротьби застосували прихильники Антоненка, Кузьменко і Дугарь,

– зауважує Володимир Фесенко.

Читайте також Справа Шеремета: захист Антоненка опублікував нові докази його невинуватості

Справа вбивства Павла Шеремета: що відомо

Автівку, на якій їхав Павло Шеремет, підірвали у Києві 20 липня 2016 року. Журналіст загинув.

Слідство тривало протягом 3 років, його подробиці тримали в таємниці.

У грудні 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Усі підозрювані заперечують провину. Значна частина суспільства стала на їх захист.

Наразі Андрій Антоненко перебуває під вартою. Юлію Кузьменко після 8 місяців арешту у серпні відпустили під домашній арешт. Третій підозрюваній Яні Дугарь у липні 2020 року відмінили домашній арешт та дозволили пересуватись країною.

Цікаво Вбивство Шеремета: Антоненко висловив свою версію, чому він став підозрюваним

У справі Шеремета багато питань і нестиковок

Експерти відзначають низку суперечностей щодо інформації, викладеної у фільмі, а також доказах слідства. Зокрема, Володимир Фесенко відзначає наступні:

Непрямі докази проти підозрюваних . За словами Фесенка, це головна слабкість слідства.

. За словами Фесенка, це головна слабкість слідства. Не зрозумілий особистий мотив підозрюваних . Чого вони домагалися? Версія слідства – спроба дестабілізувати ситуацію в Україні. Але в чиїх інтересах?

. Чого вони домагалися? Версія слідства – спроба дестабілізувати ситуацію в Україні. Але в чиїх інтересах? Оцінка британської експертизи ходи і обличчя підозрюваних, зафіксованих відеокамерами. Як відзначає Фесенко, є різні оцінки британської експертизи, в тому числі, і критичні.



Аваков підготував контрудар напередодні початку суду? /Фото КМУ

Роль СБУ. У фільмі є натяк, що СБУ має відеозаписи, які можуть допомогти слідству пролити світло щодо причетності підозрюваних до вбивства Шеремета. Як зазначає Володимир Фесенко, конкуренція між МВС і СБУ завжди була. При цьому є чутки, що підозрювані брали участь у спецопераціях, пов'язаних з підривами, які курирувалися СБУ. Зокрема, підрив лінії електроопор біля Криму. У фільмі є епізод, що підозрювані брали участь у подібних акціях. Далі група вийшла з-під контролю. Частина групи стала займатися рекетом, виконанням замовлення – замах на бізнесмена з Івано-Франківської області. А хтось вирішив почати власну боротьбу. Втім, наголошує політолог, підозри до справи не можна пришити.

Увага "Цей злочин – ганьба для України": Зеленський зробив заяву в річницю вбивства Шеремета

Що буде далі з розслідуванням справи Шеремета

На думку Володимира Фесенка, варіанти різні. Зокрема, є проблема – зайва конфліктність навколо розслідування справи Шеремета. Ризики протестних акцій і зіткнень. Є тиск вулиці на слідство. У суду багато матеріалів для зіставлення, там слухатимуть свідків, і фільм мінімально вплине на суд. А ось вулиця на суд впливати може.

Якщо буде занадто велика активність вулиці, ризик дестабілізації ситуації через протестні акції, то справу Шеремета можуть затягнути. Поступово пом'якшується режим запобіжного заходу для підозрюваних. Їх можуть залишити в статусі підозрюваних, а після суду відправити справу на дослідування,

– вважає Володимир Фесенко.



Вулиця здійснює активний тиск на хід слідства / Фото Укрінформ

Але за умови появи більш переконливих матеріалів, приміром, хтось із підозрюваних дасть свідчення або з'явиться новий свідок, то ризики для підозрюваних різко зростуть.