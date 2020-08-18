Захист ветерана АТО Андрія Антоненка, якого підозрюють у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, опублікував докази для спростування обвинувачення підозрюваного.

Паперові матеріали містять два томи. У першому є інформація про порушення прав людини та упередженість слідства, у другому – про докази щодо спростування вини Антоненка. Матеріали опублікували на сайті юридичної фірми "Сенс-Україна", що займається захистом Антоненка.

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Які докази представили

За словами захисту, опублікували резервні копії соціальних мереж Антоненка, листування з професором Айваном Бірчем і органом досудового розслідування.

Хто такий Айван Бірч? Експерт-криміналіст. Проводив експертизу, яка встановила нібито причетність Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь до справи вбивства Павла Шеремета. Українські юристи наголошують, що Бірч не може вважатись незалежним експертом, тому що підписав текст висновку, не знаючи української мови. До того ж криміналістика – це не основна робота Бірча, адже він є тренером з карате.

Копії профілів Антоненка в соцмережах можуть завантажити всі охочі. Зі сторінок видалили тільки приватне листування. Окрім цього, копії акаунтів і вмісту мобільного телефона вже передали стороні обвинувачення.

У фірмі зазначили, що це не всі докази, на які посилається захист. Частково їх представила сторона обвинувачення.

Ми поступово будемо їх публікувати після отримання обвинувального акта. Оригінали висновків професора Бірча, а також документи про його залучення (постановка задачі, листування, оплату, тощо) стороні захисту досі не надані,

– додали юристи.

Наразі захист проводить низку експертиз і збирає докази, включаючи візуалізацію і 3D-моделювання, а також аналізує зібрані стороною обвинувачення матеріали. З часом їх теж опублікують.



Паперові матеріали доказів щодо невинуватості Антоненка / Фото "Сенс-Україна"

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