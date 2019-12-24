Графік роботи "Нової Пошти" на новорічні свята

Графік роботи "Нової Пошти" на новий рік зміниться, а саме – з 31 грудня. До цього часу, з 25 грудня до 30 грудня включно, відділення "Нової Пошти" та кур’єрська доставка працюватимуть у штатному режимі, повідомили в компанії.

Тож у католицьке Різдво можна буде без проблем скористатися послугами "Нової Пошти". Дізнайтеся про графік роботи транспорту в новорічну ніч у Києві Графік роботи "Нової Пошти" на новий рік і Різдво 31 грудня робота відділень "Нової Пошти" відбуватиметься за графіком суботи. Тобто більшість відділень працюватимуть до 18:00. При цьому деякі відділення, розташовані здебільшого у великих містах, працюватимуть до 19:00.

1 січня – вихідний. Відділення та кур’єрська доставка не працюватимуть.

2-5 січня всі відділення "Нової Пошти" працюватимуть за звичайним графіком.

6 січня відділення працюватимуть за графіком суботи.

7 січня – вихідний. Відділення та кур’єрська доставка не працюватимуть. Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті "Нової Пошти".