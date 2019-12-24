Графік роботи "Нової Пошти" на новорічні свята
Графік роботи "Нової Пошти" на новий рік зміниться, а саме – з 31 грудня. До цього часу, з 25 грудня до 30 грудня включно, відділення "Нової Пошти" та кур’єрська доставка працюватимуть у штатному режимі, повідомили в компанії.
Тож у католицьке Різдво можна буде без проблем скористатися послугами "Нової Пошти".
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Графік роботи "Нової Пошти" на новий рік і Різдво
- 31 грудня робота відділень "Нової Пошти" відбуватиметься за графіком суботи. Тобто більшість відділень працюватимуть до 18:00. При цьому деякі відділення, розташовані здебільшого у великих містах, працюватимуть до 19:00.
- 1 січня – вихідний. Відділення та кур’єрська доставка не працюватимуть.
- 2-5 січня всі відділення "Нової Пошти" працюватимуть за звичайним графіком.
- 6 січня відділення працюватимуть за графіком суботи.
- 7 січня – вихідний. Відділення та кур’єрська доставка не працюватимуть.
Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися на сайті "Нової Пошти".
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