Росіяни почали використовуватися реалістичні маскувальні сітки, що імітують будівельне сміття

Російська армія почала використовувати на лінії фронту нові маскувальні сітки. Вони мають надзвичайно високий рівень правдоподібності.

Сітки імітують будівельне сміття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Що відомо про нові маскувальні сітки російської армії?

Нам би теж таке не завадило. Це реально круто,

– написав "Флеш" у соцмережах.

Ключова особливість нового маскування – його повна візуальна схожість із будівельними відходами. Зовні сітка виглядає як безладна купа уламків цегли та сміття, через що майже не вирізняється під час огляду з безпілотників або через оптичні засоби спостереження.

Завдяки об’ємній фактурі та підібраному забарвленню об’єкти під таким укриттям сприймаються як звичайні залишки будматеріалів, а не позиції, замасковані для приховування особового складу окупантів.

Нові маскувальні сітки росіян

