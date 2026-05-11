Отримати направлення буде не так легко: сімейна лікарка пояснила, що чекає українців з 20 травня

З 20 травня усі медичні інформаційні системи працюватимуть за принципом "один аккаунт – одна людина". Це означає, що кожна дія в електронній системі охорони здоров’я буде чітко прив'язана до конкретного медичного працівника, який її виконав.

Нововведення мають гарантувати українцям захист особистих даних, але також можуть ускладнити отримання направлення. Про це 24 Каналу розповіла сімейна лікарка Сніцар Алла, зазначивши, що особливо це може вдарити по амбулаторіях із великим потоком пацієнтів і нестачею лікарів.

Дивіться також Українцям 50+ допомагатимуть із роботою: як пройти навчання та знайти вакансію

Якими будуть нові правила візиту сімейного лікаря?

Сімейна лікарка пояснила, якщо раніше пацієнт міг зателефонувати або підійти до медсестри чи реєстратури в лікарні та швидко оформити направлення до потрібного спеціаліста без контакту з сімейним лікарем, зараз система працюватиме по-іншому.

Тепер направлення має створювати саме той лікар, який несе за нього відповідальність, бо вхід у МІС буде персоналізованим. Тобто дії медсестри, лікаря чи адміністратора будуть розмежовані. Тому пацієнтам доведеться мати контакт з сімейним лікарем або хоча б офіційно звертатись до нього через канал комунікації, якщо це дозволяє конкретний заклад,

– сказала вона.

Сніцар зауважила, що нові правила є зручними для загальної системи, адже вони гарантують юридичну прозорість, безпеку даних, контроль за необґрунтованими направленнями та персональну відповідальність медиків.

Водночас для сімейних лікарів ситуація двояка: з одного боку, буде менше "неофіційних" прохань оформити направлення без огляду, з іншого – відбудеться збільшення бюрократичних нюансів, а пацієнтам з хронічними станами буде важче швидко отримати повторне направлення.

Зверніть увагу! З лютого цього року в Україні працює кабінет пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. Зареєструвавшись, українці можуть переглядати і оновлювати персональні дані, шукати лікаря онлайн та подавати декларацію без візиту до медичного закладу.

Сімейна лікарка також звернула увагу на ще один недолік – коли отримати безоплатне направлення стає довше або складніше, деякі люди можуть обирати похід до приватних клінік, де до вузького спеціаліста можна потрапити одразу в день запису.

Вона підсумувала, що загалом ідея змін полягає у створенні чіткої системи щодо електронного документообігу. Тепер залишається питання, чи готова система до цього переходу, враховуючи кількість лікарів та час прийому пацієнтів.

Як можна отримати електронне направлення до вузького спеціаліста без черг?

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що українці можуть скористатись послугою електронного направлення. Щороку лікарі виписують орієнтовно 200 мільйонів таких направлень.