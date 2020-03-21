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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Нові фейки про коронавірус: ніхто не ходитиме по оселях із дезінфекцією

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      Ніхто не ходитиме по оселях із дезінфекцією / med-rem

      Шахраї можуть втиратися у довіру українців навіть у часи суворого карантину і пандемії. Так, у поліції застерігають від злодіїв, які збираються під виглядом дезінфекції грабувати українців.

      Жодна служба не проводитиме дезінфекцію саме в оселях українців. Від нового виду злочинців застерігає пресслужба МВС.

      Про злочини За хворого на коронавірус чоловіка з Житомира взялась поліція через замовчування контактів

      У поліції кажуть, що інтернетом шириться інформація про групи осіб у спецкостюмах, які мають провести дезінфекцію квартир. Однак, потрапивши у приміщення, такі псевдокомунальники очистять квартиру не від інфекцій, а від цінних речей і грошей.

       

      Хоча нещодавно у Київській міській державній адміністрації анонсували проведення дезінфекції в будинках. Там поки не уточнили, як саме і коли це відбуватиметься.


      Рішення протиепідемічної комісії щодо дезінфекції у Києві / скриншот з сайту КМДА

      Які ще фейки поширювали у соцмережах щодо коронавірусу

      Соцмережами безперестанку ширять рекламу про препарати, які нібито врятують від Covid-2019. Однак, це брехня і спосіб легкої наживи для довірливих людей.

      Через нібито очищення міст з повітря українцям заборонили виходити з дому вночі та навіть не з'являтися на балконах. 


      Дезінфекція з вертольотів / Фото з фейсбуку

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Міністерство внутрішніх справ Поліція Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Кримінальні новини Новини України
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