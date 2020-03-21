Новые фейки о коронавирусе: никто не будет ходить по домам с дезинфекцией
Мошенники могут втираться в доверие украинцев даже во времена строгого карантина и пандемии. Так, в полиции предостерегают от воров, которые собираются под видом дезинфекции грабить украинцев.
Жодна служба не проводитиме дезінфекцію саме в оселях українців. Від нового виду злочинців застерігає пресслужба МВС.
Про злочини За хворого на коронавірус чоловіка з Житомира взялась поліція через замовчування контактів
У поліції кажуть, що інтернетом шириться інформація про групи осіб у спецкостюмах, які мають провести дезінфекцію квартир. Однак, потрапивши у приміщення, такі псевдокомунальники очистять квартиру не від інфекцій, а від цінних речей і грошей.
Хоча нещодавно у Київській міській державній адміністрації анонсували проведення дезінфекції в будинках. Там поки не уточнили, як саме і коли це відбуватиметься.
Рішення протиепідемічної комісії щодо дезінфекції у Києві / скриншот з сайту КМДА
Які ще фейки поширювали у соцмережах щодо коронавірусу
- Винайдення і продаж ліків чи вакцини від коронавірусу.
Соцмережами безперестанку ширять рекламу про препарати, які нібито врятують від Covid-2019. Однак, це брехня і спосіб легкої наживи для довірливих людей.
Через нібито очищення міст з повітря українцям заборонили виходити з дому вночі та навіть не з'являтися на балконах.
Дезінфекція з вертольотів / Фото з фейсбуку