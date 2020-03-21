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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Новые фейки о коронавирусе: никто не будет ходить по домам с дезинфекцией

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      Мошенники могут втираться в доверие украинцев даже во времена строгого карантина и пандемии. Так, в полиции предостерегают от воров, которые собираются под видом дезинфекции грабить украинцев.

      Жодна служба не проводитиме дезінфекцію саме в оселях українців. Від нового виду злочинців застерігає пресслужба МВС.

      Про злочини За хворого на коронавірус чоловіка з Житомира взялась поліція через замовчування контактів

      У поліції кажуть, що інтернетом шириться інформація про групи осіб у спецкостюмах, які мають провести дезінфекцію квартир. Однак, потрапивши у приміщення, такі псевдокомунальники очистять квартиру не від інфекцій, а від цінних речей і грошей.

       

      Хоча нещодавно у Київській міській державній адміністрації анонсували проведення дезінфекції в будинках. Там поки не уточнили, як саме і коли це відбуватиметься.


      Рішення протиепідемічної комісії щодо дезінфекції у Києві / скриншот з сайту КМДА

      Які ще фейки поширювали у соцмережах щодо коронавірусу

      Соцмережами безперестанку ширять рекламу про препарати, які нібито врятують від Covid-2019. Однак, це брехня і спосіб легкої наживи для довірливих людей.

      Через нібито очищення міст з повітря українцям заборонили виходити з дому вночі та навіть не з'являтися на балконах. 


      Дезінфекція з вертольотів / Фото з фейсбуку

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Министерство внутренних дел Полиция Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Криминальные новости Новости Украины
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