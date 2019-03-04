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      Нові меблі і блакитні стіни: інтер'єр Національного художнього музею змінився до невпізнаваності

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      Архітектори осучаснили інтер’єр вестибюлю та аванзалу одного з найстаріших музеїв України – Національного художнього музею у Києві.

      Приміщення Національного художнього музею на вулиці Грушевського у Києві перетворюють на сучасний арт-простір. Над проектом оновлення частини приміщення працювали архітектори Олексій Биков, Олександр Бурлака та Павло Величко.

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      Видання БЖ показало, як виглядає осучаснений вестибюль та аванзал Національного художнього музею в Києві.

      Що змінилось?

      Архітектори розповідають, що, працюючи над проектом, досліджували архіви та вивчали історію музею. Хотіли з'ясувати, яким був інтер'єр раніше і які зміни відбулися з будівлею за понад 100 років (музей відкрили у 1904 році).

      Київ художній музей
      Національний художній музей у Києві відкрили у 1904 році

      Спершу стіни хотіли перефарбувати у кардинально новий колір, проте після низки експериментів і обговорень з працівниками музею вирішили зупинитись на блакитному. Такого кольору стіни у вестибюлі свого часу уже були.

      Вирішили також розвантажити приміщення – з нього забрали громіздку стійку адміністратора, перегородки кас і гардеробу.

      У розробці дизайну меблів архітектори надихалися початковим інтер'єром музею, який розробив Павло Голландський – київський архітектор, який брав участь у будівництві комплексу КПІ.

      Тепер у вестибюлі переважають мінімалістичні меблі синього кольору з родзинками у вигляді рожевих кульок як елементів декору.

       

      У вестибюлі ще повинен з'явитись скляний тамбур, який забезпечуватиме збереження тепла у приміщенні, а в аванзалі планують облаштувати невеликий магазин книг та сувенірів і кав'ярню.

      музей Київ інтерєр художній музей
      Оновлений інтер'єр Національного художнього музею у Києві

      Національний художній музей України на вулиці Михайла Грушевського, 6 у Києві працює щодня, крім понеділка, вівторка та неділі. Вартість вхідного квитка від 10 до 40 гривень.

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      Теги: Новини України Новини культури Новини Києва КМДА Дизайн Мистецтво Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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