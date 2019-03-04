Нові меблі і блакитні стіни: інтер'єр Національного художнього музею змінився до невпізнаваності

Архітектори осучаснили інтер’єр вестибюлю та аванзалу одного з найстаріших музеїв України – Національного художнього музею у Києві.

Приміщення Національного художнього музею на вулиці Грушевського у Києві перетворюють на сучасний арт-простір. Над проектом оновлення частини приміщення працювали архітектори Олексій Биков, Олександр Бурлака та Павло Величко.

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Видання БЖ показало, як виглядає осучаснений вестибюль та аванзал Національного художнього музею в Києві.

Що змінилось?

Архітектори розповідають, що, працюючи над проектом, досліджували архіви та вивчали історію музею. Хотіли з'ясувати, яким був інтер'єр раніше і які зміни відбулися з будівлею за понад 100 років (музей відкрили у 1904 році).



Національний художній музей у Києві відкрили у 1904 році

Спершу стіни хотіли перефарбувати у кардинально новий колір, проте після низки експериментів і обговорень з працівниками музею вирішили зупинитись на блакитному. Такого кольору стіни у вестибюлі свого часу уже були.

Вирішили також розвантажити приміщення – з нього забрали громіздку стійку адміністратора, перегородки кас і гардеробу.

У розробці дизайну меблів архітектори надихалися початковим інтер'єром музею, який розробив Павло Голландський – київський архітектор, який брав участь у будівництві комплексу КПІ.

Тепер у вестибюлі переважають мінімалістичні меблі синього кольору з родзинками у вигляді рожевих кульок як елементів декору.

У вестибюлі ще повинен з'явитись скляний тамбур, який забезпечуватиме збереження тепла у приміщенні, а в аванзалі планують облаштувати невеликий магазин книг та сувенірів і кав'ярню.



Оновлений інтер'єр Національного художнього музею у Києві

Національний художній музей України на вулиці Михайла Грушевського, 6 у Києві працює щодня, крім понеділка, вівторка та неділі. Вартість вхідного квитка від 10 до 40 гривень.

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