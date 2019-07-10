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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Нові обличчя не гарантуватимуть парламенту якісне оновлення, – експерт

      76 Читать новость на русском
      Дочасні вибори до парламенту
      Дочасні вибори до парламенту / 24 канал

      Гонитва за новими обличчями призводить до того, що ми починаємо набирати поверхових людей, які гадки не мають в чому полягає законотворча діяльність.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній.

      Цікаво знати: Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду

      Нинішній склад українського парламенту важко назвати високопрофесійним. Саме тому українці й висловлюються за його тотальне оновлення. Проте, як свідчить досвід нинішньої Ради, нове – не завжди добре.

      Не вірю, що нові обличчя гарантуватимуть парламенту якість,
      – переконує експерт.

      Чи то стіни парламенту негативно впливають на людей, чи статус, але за короткий час більшість з них перетворюється на ще не забутих старих. Мало кому на цій посаді вдається залишитись принциповим політиком, який працює на благо своїх виборців.

      Нові обличчя: хто йтиме на дострокові парламентські вибори, дивіться тут:

      Часто ми набираємо поверхневих людей, які не тямлять що говорять й роблять, через яких отримуватимемо звідусіль ляпаси. Не те, що нові обличчя погані, просто вони профнепридатні: не розуміють, що потрібно робити, але вважають – так має бути,
      – зазначає Тарас Загородній.

      Думки експертів: Перший раз у Раді: які ризики приховують нові обличчя в політиці

      Експерт вважає, що коли починають шукати людей 35-40 років з зовсім чистими біографіями, виникає питання – чим вони взагалі займались весь цей час.

      які парті\ проходять в Раду, нові рейтинги партій
      Нові рейтинги партій

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      41750
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини політики Новини України Законодавство Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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