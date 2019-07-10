Нові обличчя не гарантуватимуть парламенту якісне оновлення, – експерт

Гонитва за новими обличчями призводить до того, що ми починаємо набирати поверхових людей, які гадки не мають в чому полягає законотворча діяльність.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній.

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Нинішній склад українського парламенту важко назвати високопрофесійним. Саме тому українці й висловлюються за його тотальне оновлення. Проте, як свідчить досвід нинішньої Ради, нове – не завжди добре.

Не вірю, що нові обличчя гарантуватимуть парламенту якість,

– переконує експерт.

Чи то стіни парламенту негативно впливають на людей, чи статус, але за короткий час більшість з них перетворюється на ще не забутих старих. Мало кому на цій посаді вдається залишитись принциповим політиком, який працює на благо своїх виборців.

Нові обличчя: хто йтиме на дострокові парламентські вибори, дивіться тут:

Часто ми набираємо поверхневих людей, які не тямлять що говорять й роблять, через яких отримуватимемо звідусіль ляпаси. Не те, що нові обличчя погані, просто вони профнепридатні: не розуміють, що потрібно робити, але вважають – так має бути,

– зазначає Тарас Загородній.

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Експерт вважає, що коли починають шукати людей 35-40 років з зовсім чистими біографіями, виникає питання – чим вони взагалі займались весь цей час.



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