Що чекає українських водіїв у 2018 році

Рік Жовтої Собаки несе з собою багато нововведень, які стануть актуальними для кожного водія. Найбільш важливі з них стосуються зміни законодавчого поля.

Фотофіксація

Найсерйозніше нововведення, яке чекає автомобілістів у 2018 році, це введення фото- та відеофіксації порушень ПДР. Законопроект № 5364 от 04.11.2016 був проголосований Верховною Радою у другому читанні. Незважаючи на те, що в назві документа йдеться про реформування системи паркування, суть його полягає у впровадженні "листів щастя". Головне нововведення полягає в тому, що винним у порушенні ПДР автоматично визнається не водій, а власник транспортного засобу. Втім, норми, що містяться в законі, можуть бути оскаржені в Конституційному Суді України. Прецедент скасування схожого за змістом документа вже мав місце в 2010 році.

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Правила паркування

Тим же законопроектом регламентуються і нові правила паркування. Є чіткий перелік умов, за яких неправильно припаркований автомобіль можуть забрати на штрафмайданчик. За неоплату послуг паркування передбачений штраф. Так само передбачений механізм стягування штрафів з водіїв автомобілів на іноземній реєстрації. Втім, в його працездатності є великі сумніви. Адже по кожному окремому випадку поліція повинна робити запит в прикордонну службу, отримувати відповідь і на його підставі виносити постанову.

Нові штрафи

Законопроект № 7286 от 14.11.2017 вже був включений до порядку денного, але згодом його направили в комітети для доопрацювання. Доступна на сьогоднішній день редакція містить ряд пунктів, які передбачають досить істотне підвищення штрафів за порушення ПДР. Також законопроектом пропонується ввести кримінальну відповідальність за управління автомобілем у нетверезому стані. Законопроект регламентує і взаємодію водія з поліцією – розширює права поліцейського і дозволяє йому оглядати автомобіль просто на дорозі. Щоправда, майбутнє документу туманне – яким він стане після доопрацювання, поки не зрозуміло.

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Електромобілі

Є й приємні законодавчі ініціативи. Одна з них – ліквідація податків на електромобілі. Законопроект № 6776-д от 14.11.2017, прийнятий у другому читанні, вже направлено на підпис президенту. Він передбачає скасування акцизного збору та ПДВ при ввезенні всіх електромобілів. Крім того, в кінці цього року народні депутати звільнили від податків виробництво електромобілів в Україні. Ці дії законодавців можуть істотно збільшити популярність електротранспорту в Україні. Адже навіть без податкових поблажок кількість проданих електромобілів зростала досить стрімкими темпами – понад 200% за 2017 рік.

Зниження швидкості до 50 км/год

З 1 січня 2018 року набирає чинності постанова Кабінету міністрів №883, яка передбачає зниження максимальної швидкості в населених пунктах до 50 км/год. Таке обмеження діє у більшості країн Євросоюзу і воно є об'єктивно обґрунтованим, оскільки гальмівний шлях при такій швидкості значно менший. Відповідно, ризик виникнення ДТП з летальним наслідком при наїзді на пішохода значно скорочується. Втім, механізм контролю за дотриманням цієї норми найближчим часом працювати не буде – у співробітників поліції немає сертифікованих приладів для контролю швидкісного режиму.

Легалізація "євроблях"

Кількість автомобілів на європейських номерах впевнено зростає. За деякими даними їх чисельність вже наближається до 400 тисяч. Очевидно, що подальше ігнорування цієї проблеми державними органами призведе до ще більш стрімкого зростання кількості автомобілів на європейських номерах. Як це не дивно, але самі власники "євроблях" неодноразово заявляли про своє бажання зареєструвати ці транспортні засоби в Україні. Вони готові платити по 600-1000 євро за легалізацію автомобіля. Існуючі митні бар'єри їх категорично не влаштовують.

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Оп-line сервіси для водіїв

Під час підсумкової прес-конференції начальник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій повідомив, що в 2018 році буде запроваджено "Персональний кабінет водія". Сервіс, що дозволяє кожному водієві в on-line режимі переглядати інформацію про штрафи, реєстрації транспортних засобів, замовляти та оплачувати послуги дистанційно. Після реалізації проекту реформи з реорганізації сервісних центрів, ініціативи представників МВС вже сприймаються серйозно і з оптимізмом.