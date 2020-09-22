Голова національного агентства з питань запобігання корупції ОЛександр Новіков заявив про тиск з боку державного бюро розслідувань. Напередодні очільника НАЗК викликали на допит до ДБР через конфлікт інтересів у керівників держбюро Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Про ситуацію із тиском Державного бюро розслідувань на Національне агентство із запобігання корупції розповів сам голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі 24 каналу.

Раніше Бабіков підтвердив, що брав участь у суді по справі Януковича

Про допит в ДБР

Він пов'язує цей виклик в ДБР з послідовними заходами НАЗК. І пояснив, що ДБР відмовились надавати НАЗК документи, які могли б спростувати наявність конфлікту інтересів у Олександра Бабікова і виконувача обов'язків глави ДБР Олександра Соколова.

А саме – це документи про видання наказів щодо управління, яке розслідує справи Майдану. А також щодо нарахування премій,

– зазначив Новіков.

Крім цього, це відбулося одночасно з тим, як НАЗК надіслали листа до ВР щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Бабікова, зазнчив глава НАЗК. Офіційна ж причина виклику, за словами Новікова, розслідування ДБР справи, яку паралельно розслідує НАБУ.

Ми пов'язуємо це саме з політичним тиском. Тому що це відбулось якраз тоді, коли ми запитали документи. На думку Нацагенства, це точно не збіг,

– вважає Новіков.

Що відомо про конфлікт інтересів ДБР та НАЗК?

► Річ у тім, що очільник НАЗК Новіков надіслав лист до комітету Ради про те, що заступник директора ДБР та колишній адвокат експрезидента-втікача Януковича — Бабіков — працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, керуючи ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

► Також НАЗК внесло припис виконувача обов'язків директора ДБР Соколову щодо ненадання працівниками ДБР інформації про конфлікт інтересів у нього та його заступника.

► А після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора Державного бюро розслідувань, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков, який був адвокатом Януковича та співробітник СБУ Олександр Соколов. Та Бабіков не очолював ДБР навіть тимчасово. Ймовірно саме через висновок НАЗК, відповідно до якого у Бабікова є конфлікт інтересів через справи Майдану та його роботу на Януковича.

Дивіться повінстю відео розмови 24 каналу з Олександром Новіковим: