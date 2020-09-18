Тихановська в ООН, Колесниковій продовжили арешт: ситуація в Білорусі 18 вересня – фото, відео
Білоруси протестують вже 41-ий день поспіль. Люди вимагають провести чесні президентські вибори та припинити насилля проти активістів. 18 вересня членам Координаційної Ради білоруської опозиції, зокрема Марії Колесниковій, продовжили арешти. Водночас Світлана Тихановська виступила в Радбезі ООН.
Про те, що відбувалося протягом 41-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Арешти продовжуються, деяких опозиціонерів відпустили
У Білорусі Марії Колесниковій продовжили термін арешту до 8 листопада. Опозиціонерці інкримінують заклик до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці країни. Зараз Колесникова перебуває у СІЗО в Жодіно.
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Максим Знак оголосив голодування
Адвокату і члену президії Координаційної ради Максиму Знаку оголосили аналогічні звинувачення. На знак незгоди з рішенням суду, опозиціонер оголосив голодування.
У таких умовах опозиціонер не бачить інших способів боротьби, "з огляду на очевидність абсурдності того, що відбувається в частині обвинувачення в злочині за вільне висловлення громадянами власної думки".
Член президії Координаційної ради каже, що відмова від їжі є для нього в умовах СІЗО можливістю висловити протест проти беззаконня і несправедливості в країні.
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Кого відпустили
Члена Координаційної Ради та голову страйкому МТЗ Сергія Дилевського випустили з СІЗО в Жодіно. Дружина опозиціонера зустріла його та відвезла додому.
Водночас після десяти діб у в'язниці вийшла на свободу ще одна опозиціонерка – Валерія Уласик.
Валерія Уласік / Фото TUT.by
Люди принесли квіти до меморіалу загиблого від кулі ОМОНівців Олександра Тарайковського
Він став першою жертвою протестів після виборів 9 серпня. З його загибелі минуло вже 40 днів.
Квіти біля меморіалу Тарайковського в Мінську / Фото TUT.by
Люди зібрались біля меморіалу Тарайковського в Мінську / Фото TUT.by
Світлана Тихановська в ООН: головне з виступу
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська виступила під час віртуальної наради в Радбезі ООН. Вона закликала закликала негайно скерувати до країни міжнародну групу спостерігачів.
- Також опозиціонерка вимагає введення нових санкцій проти білоруських чиновників, які відповідали за порушення на президентських виборах в Білорусі.
- Вона також додала, що білоруси протестують попри жорстокість силовиків. А страйки на найбільших підприємствах країни вказують на те, що люди "прокинулися" і для них дороги назад вже немає.
- Опозиціонерка також заявила, що потрібно провести засідання ООН, яке було б присвячене ситуації в країні. Вона сказала, що на цьому засіданні потрібно засудити надмірну агресію білоруської поліції до протестувальників та запровадити санкції проти чиновників, відповідальних за порушення під час президентських виборів у Білорусі.
- Водночас представники чинної влади Білорусі, а також Росії, Китаю та Венесуели заявили, що Тихановська порушила регламент наради ООН. Постійний представник Білорусі Юрій Амбразевич вимагав зупинити трансляцію її виступу.
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Протести в Білорусі: що треба знати
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю та затримували.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде.
- Світова спільнота теж вимагає провести у Білорусі чесні вибори, припинити насилля та покарати причетних до порушень.