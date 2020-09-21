Білоруси продовжують вимагати справедливих виборів президента країни. Всупереч масовим затриманням люди виходять на протести й страйкують на підприємствах. Світлана Тихановська виступила на засіданні глав МЗС Євросоюзу, а Марію Колесникову залишили під арештом.

Про те, що відбувалося протягом 44-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Тихановська в ЄС

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська взяла участь у засіданні глав МЗС Європейського Союзу. Вона запропонувала європейським дипломатам список білоруських чиновників, проти яких слід ввести санкції.

Втім міністри знову не змогли дійти згоди щодо запровадження санкцій проти влади Білорусі, а на заваді знову став Кіпр. Разом з тим міністри ЄС підтримали позицію, що вибори були сфальсифіковані, а Лукашенко – не є законним президентом.

Марію Колесникову залишили під вартою

Суд 21 вересня залишив білоруську опозиціонерку Марію Колесникову під арештом. Суд не задовольнив клопотання захисту про зміну запобіжного заходу Колесниковій.

Підтримати опозиціонерку до суду приїхали посли Франції, Австрії та Румунії, а також представники ЄС у Білорусі та співробітники посольств Великої Британії та Латвії. Під суд на підтримку прийшли кілька десятків небайдужих громадян.



Протест на підтримку Марії Колесникової в Мінську / фото TUT.BY

Протести в Солігорську

Тут силовики ще напередодні затримали 22 людей, а вже 21 вересня майже всіх відпустили. В управлінні внутрішніх справ залишили одного затриманого – Анатолія Бакуна. Тож люди прийшли з вимогою, аби того відпустили.



Протести в Солігорську на підтримку Анатолія Бакуна / Фото з соцмереж

Також протест влаштував білоруський шахтар з Солігорська Олег Куделка. Зранку 21 вересня він заявив, що залишатиметься під землею до виконання вимог протестів.

Щоправда, вже за кілька годин після оголошення протесту він вийшов на поверхню. Тепер білоруська міліція викликає його "на розмову".



Білоруський шахтар Олег Куделка / Фото TUT.BY

Офісний протест

Біля Мінська на трасу щоденно з прапорами виходять кілька людей. Вони працюють в офісі, що розташований за містом. Таким чином люди висловлюють свій протест проти того, що нині відбувається в їхній державі



Протест офісних працівників під Мінськом / Фото TUT.BY

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