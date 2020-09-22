Білоруси протестують з 9 серпня - дня проведення виборів президента країни. Люди вважають результати голосування сфальсифікованими, отож не визнають Олександра Лукашенка чинним президентом. Мирні мітинги відбувались і 22 вересня. Зокрема, на акції протесту виходили студенти.

Про те, що відбувалося протягом 45-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Акції солідарності та затримання у Мінську

У Мінську відбувались акції солідарності. Зокрема, на мирний мітинг вийшли студенти журналістики Білоруського держуніверситету. У "ланцюг солідарності" у Мінську студенти об'єднались на підтримку викладачки Світлани Волчек. Жінку звільнили з університету через громадянську позицію, зокрема, через підтримку протестів.

Також очевидці зафіксували, як у Мінську люди у формі серед білого дня притисли чоловіка до стіни та відвели в мікроавтобус. Ще одну людину затримали біля входу в університет.

Відео затримання у Мінську:



Акція солідарності біля університету у Мінську / Фото TUT.by



Студенти вийшли на акцію підтримки викладачки / Фото TUT.by

Мирні мітинги студентів у Мінську, відео:

Акції на підтримку білорусів відбуваються по всій Європі

Мирні акції для підтримки Білорусі відбулись у Києві, Відні, Мілані та Берліні. Демонстранти вийшли на вулиці із біло-червоно-білими прапорами та з плакатами, на яких зображені білоруські протестувальники.



Акції на підтримку білорусів за кордоном / Фото TUT.by



Акції на підтримку білорусів за кордоном / Фото TUT.by

Білоруські спортсмени закликають владу припинити тиск

Зірки білоруського спорту записали звернення до чиновників та закликали припинити тиск на них. У зверненні зірки розповіли, що силовики приходять до спортсменів та погрожують. Спортсмени наголосили, що оприлюднять усі прізвища тих, хто тиснув на них та їхні сім'ї.

Ви погрожуєте здоров'ю наших сімей та дітей. Значить, завтра ваші прізвища звучатимуть у всіх ЗМІ. Тому що ми говоримо і будемо говорити правду відкрито,

– сказали спортсмени у зверненні.

Також до влади звернулись і матері, яким погрожували, що заберуть їхніх дітей.

Дивіться відеозвернення білоруських спортсменів:

Кримінальні справи проти протестувальників та опозиції

За даними правоохоронців, від початку виборчої кампанії у Білорусі завели щонаймеше 250 кримінальних справ проти учасників виборів, членів їхніх штабів та мирних демонстрантів.

Найпоширеніші справи, які відкривали проти опозиції стосуються "участі у масових безпорядках", "супротиву силовикам", "ухилу від сплати податків" та "насилля й погроз правоохоронцям".

Боротьба комунальників із національною символікою

Білоруси продовжують масово прикрашати країну біло-червоно-білими прапорами. Зокрема, у житловому комплексі "Мегаполіс" величезний стяг вивісили з вікна будинку.

Силовики та комунальники й надалі зривають національну символіку. Наприклад, у Мінську чоловік заліз на дах багатоповерхівки, аби забрати прапор. Також у столиці невідомі використали підіймач, аби дістати з балкону білу тканину із написом "це не прапор".

До слова, раніше білоруський бізнесмен хотів перейменувати свій магазин на "Свєта 80%". Однак місцева влада відмовила чоловіку. Тоді бізнесмен запропонував назву "Свєта, Маша, Вероніка". Саме так звати трьох лідерок білоруської опозиції. Проте влада знову не затвердила таку назву. Тепер чоловік звернувся, аби перейменувати магазин на "Вітя, Діма, Коля". Це імена синів Лукашенка. Цього разу відповіді від влади ще немає.



Магазин, який хотіли перейменувати на "Свєта 80%" / Фото TUT.by



Нове графіті у Мінську / Фото TUT.by

Дивіться відео, як невідомі дістали з балкону білу тканину із написом "це не прапор":

Протести в Білорусі: що треба знати