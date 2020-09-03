Уже третій тиждень у Білорусі не стихають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів ОМОНом у перші дні і ось, 3 вересня, уже 26 день поспіль виходять на вулицю, щоб висловити невдоволення владою.

Про те, що відбувається на 26-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу. Цікаво Білорусь розгорнула половину армії, взяла під контроль кордон із ЄС, – Лукашенко Традиційні протести Вже традиційно в Мінську й інших білоруських містах люди в кількостях кількох сотень збиралися з прапорами й біло-червоно-білими прапорами.

Поряд зі станцією метро "Пушкінська" в Мінську до протестувальників підійшов ОМОН, а протестувальниці поспілкувалися з бійцями. Масштабних сутичок цього дня не було.

Так само вже традиційно в різних містах Білорусі організовували ланцюги солідарності. Помітно, що білоруські протести поступово стають все менш масовими. Мітинги в Білорусі: дивіться фото Затримання журналістів Білоруські журналісти зібралися під будівлею Міністерства внутрішніх справ, щоб поговорити з міністром. Одна з причин – затримання їхніх колег.

Втім вимога журналістів не увінчалася успіхом і їх теж почали затримувати. Одним з таких був фотограф TUT.BY Дмитро Брушко. Згодом його відпустили, але вручили протокол про хуліганство. Бій серця в ритм Білорусі Цікавий перформенс влаштували мешканці двору Сморговському тракті. Вони зобразили біло-червоне – у кольорах національного прапора Білорусі – серце, яке б'ється. Червоно-біле серцебиття: дивіться відео Вишивання як протест Ще один цікавий спосіб протесту вигадали мінські мітингувальниці. Вони зібралися на сходах національного художнього музею, де гуртом в'язали біло-червоно-білі прапори. Провладні мітинги Так само вже традиційно в Білорусі пройшли й мітинги на підтримку диктатора Олександра Лукашенка. Вони скандували, що "фашизм не пройде", а в протестах звинуватили людей з-за кордону.

Перед мітингувальниками виступила Юлія Бикова – солістка гурту Aura, яка на минулих виборах була довіреною особою Лукашенка. Вона виконала пісню з символічною назвою "Затрымай мяне".