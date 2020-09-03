Затримання журналістів і в'язання прапорів: що відбувається в Білорусі 3 вересня – фото, відео
Уже третій тиждень у Білорусі не стихають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди не злякалися силового розгону мітингів ОМОНом у перші дні і ось, 3 вересня, уже 26 день поспіль виходять на вулицю, щоб висловити невдоволення владою.
Про те, що відбувається на 26-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Цікаво Білорусь розгорнула половину армії, взяла під контроль кордон із ЄС, – Лукашенко
Традиційні протести
- Вже традиційно в Мінську й інших білоруських містах люди в кількостях кількох сотень збиралися з прапорами й біло-червоно-білими прапорами.
- Поряд зі станцією метро "Пушкінська" в Мінську до протестувальників підійшов ОМОН, а протестувальниці поспілкувалися з бійцями. Масштабних сутичок цього дня не було.
- Так само вже традиційно в різних містах Білорусі організовували ланцюги солідарності. Помітно, що білоруські протести поступово стають все менш масовими.
Мітинги в Білорусі: дивіться фото
Затримання журналістів
- Білоруські журналісти зібралися під будівлею Міністерства внутрішніх справ, щоб поговорити з міністром. Одна з причин – затримання їхніх колег.
- Втім вимога журналістів не увінчалася успіхом і їх теж почали затримувати. Одним з таких був фотограф TUT.BY Дмитро Брушко. Згодом його відпустили, але вручили протокол про хуліганство.
Бій серця в ритм Білорусі
- Цікавий перформенс влаштували мешканці двору Сморговському тракті. Вони зобразили біло-червоне – у кольорах національного прапора Білорусі – серце, яке б'ється.
Червоно-біле серцебиття: дивіться відео
Вишивання як протест
- Ще один цікавий спосіб протесту вигадали мінські мітингувальниці. Вони зібралися на сходах національного художнього музею, де гуртом в'язали біло-червоно-білі прапори.
Провладні мітинги
- Так само вже традиційно в Білорусі пройшли й мітинги на підтримку диктатора Олександра Лукашенка. Вони скандували, що "фашизм не пройде", а в протестах звинуватили людей з-за кордону.
- Перед мітингувальниками виступила Юлія Бикова – солістка гурту Aura, яка на минулих виборах була довіреною особою Лукашенка. Вона виконала пісню з символічною назвою "Затрымай мяне".