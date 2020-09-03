Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що був змушеним розгорнути практично половину своєї армії. А причина цьому – складна ситуація на заході, на кордонах із Євросоюзом. Тому, за словами білоруського президента, армія країни взяла під контроль кордон із Литвою та Польщею.

Заява Лукашенка про недружні кроки з боку блоку НАТО

Такі слова білоруський очільник виголосив під час зустрічі з російським прем’єром Михайлом Мішустіним. Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БЕЛТА.

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Лукашенко, зокрема підкреслив, Росія бачить, що відбувається в його державі, натомість Білорусь бачить, що відбувається у РФ.

"Ми змушеними були відповідати, коли побачили недружні кроки з боку блоку НАТО біля наших кордонів. А для цього всі докази є, як би вони не виправдовувалися", – наголосив він.

За словами білоруського диктатора, НАТО начебто перекинуло з глибини американській підрозділи до кордонів Білорусі. Зокрема, мовиться про 16 – 18 літаків F-16.

Ми розгорнули практично половину нашої білоруської армії. Фактично взяли під контроль західні кордони з Литвою та Польщею. І, як я часто говорю, фактично оточили Гродно, щоб протистояти цим загрозам. Напевно, ця демонстрація дала свій результат,

– зауважив Лукашенко.

Він додав, що спокійного життя не буде. Щоправда, "Білорусь – сповнена рішучості відстояти свій суверенітет і незалежність".

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Що цьому передувало

Раніше Лукашенко наголошував, що на території сусідніх з Білоруссю країн відбуваються збільшення збройного компоненту та ескалація – там начебто проходять військові навчання НАТО. Мовиться про Польщу та Литву

Танки та літаки – на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни,

– підкреслив Лукашенко вже під час мітингу 16 серпня.

Також він наголосив, що Білорусі нібито пропонують нову владу, солдатів НАТО, темношкірих, жовторотих і білявих.

"Нас хочуть одягнути в лапті та поганяти батогом – невже ви цього не бачите? Багато всякої гидоти повиповзало", – зазначив чинний президент.

За його словами, така ситуація дуже непокоїть білоруське керівництво, зокрема військових. Тому за цим спокійно офіційний Мінськ спостерігати не може.

Зрештою з’явилося повідомлення про наказа Лукашенка перевести повітряно-десантну бригаду з Вітебська, що біля Росія, на західні кордони до Гродно.

А вже 17 серпня Міноборони Білорусі заявило, що проведе військові навчання із залученням зенітно-ракетних військ, танкових і механізованих батальйонів. А відбудуться вони біля кордону з Литвою.

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Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.

17 cерпня в країні розпочався Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.