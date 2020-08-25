У Білорусі армію приводять у вищі ступені бойової готовності: залучать навіть військових запасу
Міністерство оборони Білорусі в понеділок, 24 серпня, розпочало так званий третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил. Перевірка військ в Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни.
Армія Білорусі – в повній бойовій готовності
Про третій етап перевірки бойової готовності Збройних сил повідомило Міноборони Білорусі в телеграмі. У відомстві підкреслюють, що відбувається він за розпорядженням міністра оборони країни та під керівництвом начальника Генерального штабу.
Актуально Лукашенко заявив про бойову готовність військ на кордоні з ЄС
Мета такої перевірки – оцінити здатність і готовність військових частин щодо виконання завдань за призначенням. Проходять ці завдання у динамічно мінливій обстановці, вдень і вночі. Також військове керівництво Білорусі хоче вдосконалити бойовий вишкіл військ.
Крім того, у межах перевірки планують привести окремі військові частини у вищі ступені бойової готовності. Також призвуть і військовослужбовців запасу.
Завершиться перевірка військ проведенням тактичних навчань.
До теми Лукашенко взяв під контроль: Білорусь проведе військові навчання біля кордонів з ЄС
- В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.
- Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.
- Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.