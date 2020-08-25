Міністерство оборони Білорусі в понеділок, 24 серпня, розпочало так званий третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил. Перевірка військ в Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни.

Армія Білорусі – в повній бойовій готовності

Про третій етап перевірки бойової готовності Збройних сил повідомило Міноборони Білорусі в телеграмі. У відомстві підкреслюють, що відбувається він за розпорядженням міністра оборони країни та під керівництвом начальника Генерального штабу.

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Мета такої перевірки – оцінити здатність і готовність військових частин щодо виконання завдань за призначенням. Проходять ці завдання у динамічно мінливій обстановці, вдень і вночі. Також військове керівництво Білорусі хоче вдосконалити бойовий вишкіл військ.

Крім того, у межах перевірки планують привести окремі військові частини у вищі ступені бойової готовності. Також призвуть і військовослужбовців запасу.

Завершиться перевірка військ проведенням тактичних навчань.

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Останні події в Білорусі: коротко

В країні люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів.

Офіційні дані такі: Лукашенко здобув 80,01% голосів , а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

, а його головна опонентка Світлана Білоруси ж вважають, що вибори були сфальсифікованими, явка завищеною та багатьом не дали проголосувати.

явка завищеною та багатьом не дали проголосувати. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ. Зрештою мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.

Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 4 особи, правозахисники говорять про щонайменше 6 людей.

З 11 се рпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

рпня білоруси оголосили – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів. Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.