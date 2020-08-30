На Гродненському напрямку (Захід Білорусі, кордон із країнами ЄС) вступило в активну фазу комплексне тактичне навчання зі зведеним угрупованням військ. Керує усім процесом командувач військами Західного оперативного командування Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич.

Докладніше про маневри білоруської армії на західному напрямку

Деталі навчань у районі Гродно оприлюднило Міноборони Білорусі. У відомстві підкреслюють, що їхня тематика – підготовка та ведення спеціальних і оборонних дій.

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Участь у маневрах беруть:

підрозділи:

– механізовані,

– танкові,

– парашутно-десантні, артилерійські,

– інженерні;

а також розрахунки безпілотних авіаційних комплексів і радіоелектронної боротьби.

Під час навчань білоруські військові відпрацьовуватимуть питання пошуку, блокування та знищення диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань противника.

Водночас застосовуватимуть повітряні пошуково-штурмові групи сил спеціальних операцій у взаємодії з танковими та механізованими підрозділами.

Також у межах навчань підрозділи відпрацюють оборонну тематику – ведення оборонного бою на двох напрямках. Зокрема, під час відпрацювання цього з танковим батальйоном буде проведено етап бойової стрільби.

Однією з особливостей комплексного тактичного навчання стало місце його проведення – не тільки на території полігону Гожський, але і на незнайомій місцевості: на території полів, лісів,

– зазначив Гулевич.

За його словами, інженерне обладнання районів проводять на реальній місцевості. Крім того, підрозділи займають оборону так, як вони будуть займати її під час бойових дій.

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Що цьому передувало

Раніше Лукашенко наголошував, що на території сусідніх з Білоруссю країн відбуваються збільшення збройного компоненту та ескалація – там начебто проходять військові навчання НАТО. Мовиться про Польщу та Литву

Танки та літаки – на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натівські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Йде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни,

– підкреслив Лукашенко вже під час мітингу 16 серпня.

Також він наголосив, що Білорусі нібито пропонують нову владу, солдатів НАТО, темношкірих, жовторотих і білявих.

"Нас хочуть одягнути в лапті та поганяти батогом – невже ви цього не бачите? Багато всякої гидоти повиповзало", – зазначив чинний президент.

За його словами, така ситуація дуже непокоїть білоруське керівництво, зокрема військових. Тому за цим спокійно офіційний Мінськ спостерігати не може.

Зрештою з’явилося повідомлення про наказа Лукашенка перевести повітряно-десантну бригаду з Вітебська, що біля Росія, на західні кордони до Гродно.

А вже 17 серпня Міноборони Білорусі заявило, що проведе військові навчання із залученням зенітно-ракетних військ, танкових і механізованих батальйонів. А відбудуться вони біля кордону з Литвою.

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Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.

17 cерпня в країні розпочався Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.