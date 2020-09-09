Затримання опозиціонерів, протести студентів: що відбувається у Білорусі – фото, відео
У Білорусі люди масово виходять на вулиці та влаштовують акції протесту на робочих місцях і в навчальних закладах. А силовики затримали опозиціонерів – Марію Колесникову, її адвоката та Максима Знака. З обшуками прийшли і до Світлани Аліксієвич.
Про те, що відбувалося упродовж 32-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Колесникову арештували, в її квартирі обшуки
Білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову заарештували. У їх помешканні проводять обшуки.
Станом на 9 вересня вона перебуває в СІЗО №1 у Мінську, на вулиці Володарського. Крім того, адвокатка політикині повідомила, що проти її підзахисної порушили справу щодо захоплення влади. Затримали і захисника Колесникової – Іллю Салея.
Обшук у квартирі Колесникової / Фото Euroradio
Ще один затриманий – Знак
Силовики затримали ще одного члена Координаційної ради білоруської опозиції – Максима Знака. У його будинку теж провели обшуки.
Знак – один із двох членів президії ради, який ще залишався на волі в Білорусі. П'ятьох із семи опозиціонерів затримали, або силоміць вивезли за кордон.
Люди в масках під будинком Максима Знака / Фото TUT.by
Крім того, на 10 діб арештували дочку редактора TUT.BY Валерію Уласик.
У квартиру Алексієвич намагалися вдертися силовики
Правоохоронці в цивільному намагалися 9 вересня увірватися до помешкання нобелівської лауреатки і члена президії Координаційної ради опозиції Білорусії Світлани Алексієвич. Її поки що не затримували.
На захист нобелівської лауреатки стали європейські посли, вони прийшли до неї додому.
До Аліксієвич прийшли з обшуками / Фото TUT.by
Тихановська звернулася до росіян
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до росіян. Вона назвала їх братнім до білорусів народом і запевнила, що її країна не веде боротьбу проти них.
Опозиціонерка закцентувала на тому, що білоруський народ хоче, аби Лукашенко пішов.
Відеозвернення Тихановської до росіян:
Читайте також Білоруська сім'я попросила захисту в України через переслідування
Загони народних дружин та самооборони
Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони. Їхнє основне завдання – слідкувати за безпекою учасників мирних акцій та маршів, захищати їх.
Також члени таких сформованих груп мають припиняти провокації влади і допомагати людям зі слабким здоров'ям та пенсіонерам. Групи дружинників складатимуться з 10 – 15 людей.
Протести студентів і педагогів
Викладачі МДЛУ записали звернення та підтримали студентів. "Нейтральна позиція перестає бути позицією", – заявляють педагоги.
Чергову акцію провели і у БДЕУ. Учасники тримали плакати і прапори, скандували: "Один за всіх і всі за одного".
Студент журфаку та факультету філософії та соціальних наук вигукують гасло "Живе Білорусь".
Звільнення на тлі протестів
- Прессекретар Мінського порту залишив посаду.
- Звільнився і Олександр Конюк, який майже дев'ять років пропрацював генеральним прокурором.
Протести в Мінську
Білоруси зібралися у столиці на акцію солідарності поблизу метро "Міхалово". Вони були з прапорами, на фоні грав "Ляпис Трубецкой".
На перехресті вулиць Хоружей і Нововіленської вже не перший день формують ланцюг солідарності.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.
- Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.