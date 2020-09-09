У Білорусі люди масово виходять на вулиці та влаштовують акції протесту на робочих місцях і в навчальних закладах. А силовики затримали опозиціонерів – Марію Колесникову, її адвоката та Максима Знака. З обшуками прийшли і до Світлани Аліксієвич.

Про те, що відбувалося упродовж 32-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Колесникову арештували, в її квартирі обшуки

Білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову заарештували. У їх помешканні проводять обшуки.

Станом на 9 вересня вона перебуває в СІЗО №1 у Мінську, на вулиці Володарського. Крім того, адвокатка політикині повідомила, що проти її підзахисної порушили справу щодо захоплення влади. Затримали і захисника Колесникової – Іллю Салея.



Обшук у квартирі Колесникової / Фото Euroradio

Ще один затриманий – Знак

Силовики затримали ще одного члена Координаційної ради білоруської опозиції – Максима Знака. У його будинку теж провели обшуки.

Знак – один із двох членів президії ради, який ще залишався на волі в Білорусі. П'ятьох із семи опозиціонерів затримали, або силоміць вивезли за кордон.



Люди в масках під будинком Максима Знака / Фото TUT.by

Крім того, на 10 діб арештували дочку редактора TUT.BY Валерію Уласик.

У квартиру Алексієвич намагалися вдертися силовики

Правоохоронці в цивільному намагалися 9 вересня увірватися до помешкання нобелівської лауреатки і члена президії Координаційної ради опозиції Білорусії Світлани Алексієвич. Її поки що не затримували.

На захист нобелівської лауреатки стали європейські посли, вони прийшли до неї додому.



До Аліксієвич прийшли з обшуками / Фото TUT.by

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. pic.twitter.com/b96Nafhlf6 — Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

Тихановська звернулася до росіян

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська звернулася до росіян. Вона назвала їх братнім до білорусів народом і запевнила, що її країна не веде боротьбу проти них.

Опозиціонерка закцентувала на тому, що білоруський народ хоче, аби Лукашенко пішов.

Відеозвернення Тихановської до росіян:

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Загони народних дружин та самооборони

Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони. Їхнє основне завдання – слідкувати за безпекою учасників мирних акцій та маршів, захищати їх.

Також члени таких сформованих груп мають припиняти провокації влади і допомагати людям зі слабким здоров'ям та пенсіонерам. Групи дружинників складатимуться з 10 – 15 людей.

Протести студентів і педагогів

Викладачі МДЛУ записали звернення та підтримали студентів. "Нейтральна позиція перестає бути позицією", – заявляють педагоги.

Чергову акцію провели і у БДЕУ. Учасники тримали плакати і прапори, скандували: "Один за всіх і всі за одного".

Студент журфаку та факультету філософії та соціальних наук вигукують гасло "Живе Білорусь".

Звільнення на тлі протестів

Прессекретар Мінського порту залишив посаду.

Звільнився і Олександр Конюк, який майже дев'ять років пропрацював генеральним прокурором.

Протести в Мінську

Білоруси зібралися у столиці на акцію солідарності поблизу метро "Міхалово". Вони були з прапорами, на фоні грав "Ляпис Трубецкой".

На перехресті вулиць Хоружей і Нововіленської вже не перший день формують ланцюг солідарності.



Акція у Мінську / Фото TUT.by

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