Білоруська сім'я попросила захисту в України через переслідування
На українському кордоні сім'я з Білорусі попросила в митників додаткового захисту. Чоловік розповів, що вони зазнали утисків від правоохоронців своєї країни, а проти нього особисто відкрили кримінальну справу.
Чоловік та жінка разом зі своїми дітьми прибули на один з пунктів пропуску поблизу Чернігівщини. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
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Чому білоруська родина приїхала до України
Одразу після приїзду на українську митницю, білоруси звернулись до прикордонників та попросили захисту. Чоловік розповів, що він певний час відчуває утиски від міліції Білорусі. З його слів, сім'я приїхала до України через відкриття на нього кримінальної справи пов'язаної з хабарництвом. Чоловік запевнив, що це звинувачення було надуманим.
Реакція прикордонників
Білорусам оформили документи на в'їзд до України. Також прикордонники роз'яснили сім'ї порядок, за яким вони можуть звернутись по захист відповідно до українського законодавства. Митники відправили прохання білорусів до міграційної служби.
Коротко про протести та утиски населення в Білорусі
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Переміг нібито Олександр Лукашенко. Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим. Це стало причиною масових протестів у країні.
- Бійці ОМОНу жорстко розганяли протестувальників. Під час протестів загинули щонайменше 4 людини, тисячі постраждали.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Опозиція створила Координаційну раду, метою якої є сприяння передачі влади після перевиборів.
- Проте лідерів опозиції проводять утиски. Частина з них вимушено виїхала за кордон. В Україну приїхали білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов.
- Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.
- Відомо, що з 7 лідерів опозиції в Білорусі на волі залишилися тільки двоє.
- Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони.