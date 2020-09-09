На українському кордоні сім'я з Білорусі попросила в митників додаткового захисту. Чоловік розповів, що вони зазнали утисків від правоохоронців своєї країни, а проти нього особисто відкрили кримінальну справу.

Чоловік та жінка разом зі своїми дітьми прибули на один з пунктів пропуску поблизу Чернігівщини. Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

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Чому білоруська родина приїхала до України

Одразу після приїзду на українську митницю, білоруси звернулись до прикордонників та попросили захисту. Чоловік розповів, що він певний час відчуває утиски від міліції Білорусі. З його слів, сім'я приїхала до України через відкриття на нього кримінальної справи пов'язаної з хабарництвом. Чоловік запевнив, що це звинувачення було надуманим.

Реакція прикордонників

Білорусам оформили документи на в'їзд до України. Також прикордонники роз'яснили сім'ї порядок, за яким вони можуть звернутись по захист відповідно до українського законодавства. Митники відправили прохання білорусів до міграційної служби.

Зверніть увагу! За останній час на пунктах пропуску на кордоні 15 білорусів попросили Україну про захист через переслідування.

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