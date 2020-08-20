Страйк медиків і погрози члену Координаційної ради: що відбувається в Білорусі 20 серпня
Вже дванадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. В країні продовжується загальнонаціональний страйк – робітники великих підприємств відмовляються працювати. До них, зокрема, приєдналися медики.
Про те, що відбувається в 12-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Протести та страйки 20 серпня: головне
Медики – серед страйкарів
Від ранку 20 серпня на вулиці вийшли працівники Республіканського науково-практичного центру "Кардіологія". Вони страйкують неподалік від місця роботи: дехто тримає плакати, а дехто – біло-червоно-білі прапори.
Як страйкують медики: відео
Люди вийшли на акцію проти насилля. Зауважимо, що автомобілі, які проїжджають повз страйкарів, – сигналять та так висловлюють їм свою підтримку.
До страйку приєднуються і ветеринари.
Також у страйку до "повалення режиму" беруть участь шахтарі. До акції долучилися кілька десятків людей.
Шахтарі теж страйкують: відео
Мирна акція працівників культури
У Бресті о 17 вечора запланована мирна акція працівників культури. Художники, письменники, поети, дизайнери та люди мистецтва зберуться на сходах виставкового залу на вулиці Радянській.
Усі вони планують висловити свою солідарність з народом.
У Вітебську на огорожі школи №45 небайдужі батьки та колишні учні розвісили свої грамоти та плакат у знак протесту проти фальсифікацій. До слова, ця школа – одна з найбільших виборчих дільниць міста.
Реакція влади
Тим часом біля приміщення Белтелерадіокомпанії, яка донедавна теж страйкувала, поставили пропускні пункти. До самого приміщення не пропускають та кажуть, що там "відбувається захід".
А ось працівників Белмедпрепаратів влада попередила про "м’які затримання" в разі страйку.
Погрози члену Координаційної ради
Павлу Латушку, який донедавна був директором театру імені Купала в Мінську, а зараз є членом Координаційної ради опозиції, приходять погрози.
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Латушко від початку протестів у Білорусі не побоявся відкрито висловлювати свою громадянську позицію та усіляко підтримував демонстрантів. За це міністр культури Білорусі звільнив його з посади директора театру 17 серпня. Вольового чоловіка прийшли підтримати сотні мінчан, вони під Купальським театром аплодували йому та кричали "Браво!".
Тепер же Латушко – член Координаційної ради опозиції і йому весь час приходять погрози. Ба більше – в ніч на 20 серпня невідомі люди облили червоною фарбою фасад його будинку.
Про це Латушку повідомили його друзі. Свою сім’ю чоловік вже відправив за кордон.
Закиданий фарбою будинок Латушка / "Радіо Свобода"
"Друзі надіслали мені ці фото порівняно недавно. Я вивчаю їх, аналізую і думаю, як це зробити. Я не маю часу прийти особисто і подати заяву правоохоронцям. На жаль, ми побудували країну, де правоохоронні органи не захищають права та інтереси наших громадян. Я не проводив вдома кілька днів. Моя мати, яка тимчасово проживала зі мною, покинула Білорусь. У мене немає таких планів, хоча лише вчора я отримав кілька погроз і пропозицій негайно виїхати з Білорусі", – розповів він.
Він додав, що йому зокрема погрожували "жорстоким затриманням".
Мене "попередили" про рішення: затримати мене жорстоко із застосуванням максимального насильства. Мені навіть запропонували чартерний рейс в одну з країн, а також дипломатичну машину, щоб я міг негайно виїхати з Білорусі та не приєднатися до роботи Координаційної ради,
– додав він.
Окрім того, Латушку приходять погрози / Фото "Радіо Свобода"
Коротко про протести у Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня люди почали масово виходити на вулиці. Річ у тім, що білоруси не погоджуються з перемогою Олександра Лукашенка та вважають вибори сфальсифікованими.
- ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. Дехто з протестувальників просиділи у СІЗО декілька днів без можливості зв'язатися з рідними. Ба більше, силовики катували та мордували активістів.
- Вже 11 днів поспіль білоруси влаштовують мирні мітинги протесту, страйки та демонстрації. Люди вимагають: провести чесні вибори, звільнити усіх політв'язнів та покарати ОМОНівців, яки били та катували мирних демонстрантів.
- Станом на 18 серпня у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі підтвердили загибель трьох учасників протестів у Мінську. Водночас правозахисники повідомляють про 5 жертв, серед них – Олександр Тарайковський та Олександр Вихор.
- 19 серпня стало відомо про загибель Геннадія Шутова. Чоловікові поранили в голову у Бресті, коли він просто йшов вулицею.