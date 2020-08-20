Вже дванадцятий день поспіль білоруси протестують проти фальсифікацій під час виборів президента. В країні продовжується загальнонаціональний страйк – робітники великих підприємств відмовляються працювати. До них, зокрема, приєдналися медики.

Про те, що відбувається в 12-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Протести та страйки 20 серпня: головне

Медики – серед страйкарів

Від ранку 20 серпня на вулиці вийшли працівники Республіканського науково-практичного центру "Кардіологія". Вони страйкують неподалік від місця роботи: дехто тримає плакати, а дехто – біло-червоно-білі прапори.

Як страйкують медики: відео

Люди вийшли на акцію проти насилля. Зауважимо, що автомобілі, які проїжджають повз страйкарів, – сигналять та так висловлюють їм свою підтримку.

До страйку приєднуються і ветеринари.

Також у страйку до "повалення режиму" беруть участь шахтарі. До акції долучилися кілька десятків людей.

Шахтарі теж страйкують: відео

Мирна акція працівників культури

У Бресті о 17 вечора запланована мирна акція працівників культури. Художники, письменники, поети, дизайнери та люди мистецтва зберуться на сходах виставкового залу на вулиці Радянській.

Усі вони планують висловити свою солідарність з народом.

У Вітебську на огорожі школи №45 небайдужі батьки та колишні учні розвісили свої грамоти та плакат у знак протесту проти фальсифікацій. До слова, ця школа – одна з найбільших виборчих дільниць міста.

Реакція влади

Тим часом біля приміщення Белтелерадіокомпанії, яка донедавна теж страйкувала, поставили пропускні пункти. До самого приміщення не пропускають та кажуть, що там "відбувається захід".

А ось працівників Белмедпрепаратів влада попередила про "м’які затримання" в разі страйку.

Погрози члену Координаційної ради

Павлу Латушку, який донедавна був директором театру імені Купала в Мінську, а зараз є членом Координаційної ради опозиції, приходять погрози.

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Латушко від початку протестів у Білорусі не побоявся відкрито висловлювати свою громадянську позицію та усіляко підтримував демонстрантів. За це міністр культури Білорусі звільнив його з посади директора театру 17 серпня. Вольового чоловіка прийшли підтримати сотні мінчан, вони під Купальським театром аплодували йому та кричали "Браво!".

Тепер же Латушко – член Координаційної ради опозиції і йому весь час приходять погрози. Ба більше – в ніч на 20 серпня невідомі люди облили червоною фарбою фасад його будинку.

Про це Латушку повідомили його друзі. Свою сім’ю чоловік вже відправив за кордон.



Закиданий фарбою будинок Латушка / "Радіо Свобода"

"Друзі надіслали мені ці фото порівняно недавно. Я вивчаю їх, аналізую і думаю, як це зробити. Я не маю часу прийти особисто і подати заяву правоохоронцям. На жаль, ми побудували країну, де правоохоронні органи не захищають права та інтереси наших громадян. Я не проводив вдома кілька днів. Моя мати, яка тимчасово проживала зі мною, покинула Білорусь. У мене немає таких планів, хоча лише вчора я отримав кілька погроз і пропозицій негайно виїхати з Білорусі", – розповів він.

Він додав, що йому зокрема погрожували "жорстоким затриманням".

Мене "попередили" про рішення: затримати мене жорстоко із застосуванням максимального насильства. Мені навіть запропонували чартерний рейс в одну з країн, а також дипломатичну машину, щоб я міг негайно виїхати з Білорусі та не приєднатися до роботи Координаційної ради,

– додав він.



Окрім того, Латушку приходять погрози / Фото "Радіо Свобода"

Коротко про протести у Білорусі