У Львові на 16-річного хлопця впав лід з даху будинку: у якому він стані
- У Львові лід з даху обвалився на 16-річного хлопця, спричинивши закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом плеча.
- Інцидент стався на вулиці Коперника, постраждалого підлітка госпіталізували в лікарню святого Миколая.
У Львові на вулиці Коперника лід з даху обвалився на 16-річного перехожого. Постраждалого підлітка з травмами госпіталізували до лікарні.
Деталі інциденту розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для ZAXID.NET.
Дивіться також На Закарпатті внаслідок потепління – льодохід: вражаючі кадри стихії
У якому стані хлопець, на якого впав лід з будинку?
Виклик про постраждалого хлопця, на якого впала буруля з даху, надійшов близько 13:00. Медики екстренки, що приїхала на виклик, поставили попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма та закритий перелом плеча. 16-річного постраждалого госпіталізували в лікарню святого Миколая.
Журналісти пояснили, що інцидент стався на вулиці Коперника поблизу перехрестя з вулицею Словацького в центрі Львова.
Раніше у міській раді закликали мешканців оминати дахи, з яких може сповзати сніг – за можливості не проходити близько до будівель і звертати увагу на попереджувальні обгородження.
Що відомо про крижаний апокаліпсис в Україні?
Нагадаємо, що у багатьох областях України у вівторок, 27 січня, справжній крижаний апокаліпсис. Люди пересуваються на ковзанах, а автівки попримерзали до льоду.
Через ожеледицю в Одесі люди пересуваються містом на ковзанах. У дворах ситуація не краща. А у Києві автівки буквально примерзли до асфальту, зокрема на столичних Нивках.
У Києві та багатьох інших областях 28 січня також прогнозують туман, ожеледь і слизькі дороги. Оголошено жовтий рівень небезпеки.