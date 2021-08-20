Нові санкції від РНБО, зустріч Путіна та Меркель: головні новини 20 серпня

РНБО провела чергове засідання, на якому запровадила санкції проти низки осіб. Ангела Меркель прибула до Москви та зустрілася з Володимиром Путіним. Офіс генпрокурора завершив розслідування справи щодо ймовірної держзради нардепа Віктора Медведчука. У центрі Києва знищили історичну будівлю – садибу Барбана. Дві українки стали чемпіонками Європи з боксу. Такими були головні новини 20 серпня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 20 серпня:

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РНБО запровадила нові санкції

Джерело: 24 канал

Рада національної безпеки й оборони провела чергове засідання. Олексій Данілов під час брифінгу повідомив, що на зібрання запровадили санкції проти низки осіб, зокрема:

Нардепа Андрія Деркача та осіб, які також перебувають під обмеженнями Сполучених Штатів.

Так званих "суддів" та чиновників окупованого Криму, а також стосовно окупаційних ЗМІ. Перелік оприлюднять згодом.

Головного редактора "Страни" Ігоря Гужви, пов'язаних з ним людей і компанії, а також пропагандистів Ольги та Анатолія Шаріїв.

Ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна. Накладені обмеження стосуватимуться інформаційних ресурсів, які він реєструє на окупованих територіях.

Детальніше РНБО провела чергове засідання: що вирішили

Зустріч Меркель і Путіна у Москві

Джерело: 24 канал

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Москви та зустрілася там з президентом Росії Путіним. На порядку денному була тема України та Афганістану.

Війна на Донбасі

Путін зухвало заявляв, що Київ відмовився від мирного вирішення війни на Донбасі.

Натомість Ангела Меркель заявила, що Німеччина підтримує територіальну цілісність України.

Вона наголосила, що "процес врегулювання конфлікту" необхідно оживити.

"Північний потік-2"

Канцлерка говорила з Путіним про газопровід "Північний потік-2".

Меркель виступила за продовження договору з Україною про транзит російського газу після 2024 року.

Меркель зустрілася з Путіним / Фото Getty Images

Тема Афганістану

Путін заявив, що російська влада добре обізнана у ситуації в Афганістані.

Потрібно виходити з реалій того, що таліби прийшли до влади в Афганістані, щоб не допустити розвалу країни,

– сказав він.

Керівник Кремля наполягає, що важливо не допустити проникнення терористів у сусідні з Афганістаном країни.

Також Путін сподівається, що таліби не порушуватимуть права афганців.

Звільнення Навального

Меркель зауважила, що заміна умовного терміну на реальний для Олексія Навального є неприйнятною.

Політикиня наголосила, що російського опозиціонера необхідно звільнити.

Розбіжності з Путіним

Канцлерка зазначила, що між ними з президентом Росії є розбіжності. Проте сторони збираються й надалі підтримувати контакт.

Попри те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо один з одним,

– сказала Меркель.

Путін переконував, що Німеччина залишається одним з ключових партнерів.

У столиці України вона має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Розслідування у справі Медведчука

Канцлерка Ангела Меркель приїхала до Росії напередодні візиту до Києва

Джерело: Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора завершив розслідування справи щодо ймовірної держзради Віктора Медведчука. Основне слідство також провели й щодо Тараса Козака.

Матеріали справи відкрили адвокатам.

Ірина Венедіктова наголосила, що прокурори готові йти зі зібраними доказами до суду.

Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у держзраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Від сьогодні (20 серпня – 24 канал) матеріали провадження відкриті стороні захисту,

– заявила генпрокурорка.

Щодо справи Козака, то вона додала, що матеріали "виділені в окреме провадження у зв'язку із його розшуком, хоча "основні слідчі дії стосовно нього також завершені".

"Ми готові до того, що й далі лунатимуть звинувачення в переслідуванні опозиції, будуть інформаційні атаки та перешкоджання роботі", – підсумувала Ірина Венедіктова.

У чому підозрюють Медведчука та Козака

У травні Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам від ОПЗЖ – куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.

Проросійських політиків підозрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.

На брифінгу генеральна прокурорка та глава Служби безпеки України Іван Баканов оголосили про підозри у 3 епізодах.

Що відомо про підозри Медведчуку та Козаку Перший пов'язаний із родовищем "Глибока" в Чорному морі. За словами Венедіктової, вони у 2015 році фактично передали російським окупантам усю матеріальну та документальну базу цього родовища.



Другий щодо передачі ворожим спецслужбам державної таємниці у 2020 році – Медведчук через Козака злив російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.



Також Медведчука підозрюють у причетності до антиукраїнського проєкту "Промінь". За версією слідства, він мав створити організацію, яка повинна була опікуватись українцями, які їхатимуть в Росію на роботу чи навчання.

У Києві знищили історичну будівлю

Джерело: Олег Симороз у фейсбуці

У Києві на вулиці Обсерваторній, 6 знищили чергову історична будівля. Садибу Барбана XIX століття знесли о 5 ранку 20 серпня.

Напередодні її захищали громадські активісти. У забудовника не було дозволу на демонтаж.

Люди, які захищали садибу стверджують, що існують приписи Мінкульту й Департаменту культури КМДА про заборону знесення будівлі.

Поліція навіть відкрила кримінальне провадження за самоуправство й заарештувала представників забудовника.

Кличка запросили на РНБО

Олексій Данілова повідомив, що мера столиці Віталія Кличка запросили відвідати засідання РНБО, щоб обговорити "розвал архітектурної спадщини Києва".

Рада нацбезпеки постановила дати оцінку руйнації історичної будівлі садиби Барбана.

Правоохоронні органи мають почати розслідування інциденту, а пам'ятку архітектури потрібно відновити

Ні для кого не є секретом, що столиця перетворюється з історичного поважного міста, в якому є спадщина ЮНЕСКО, на абсолютно неконтрольовану та небезпечною для багатьох процесів забудову. Тому хотіли обговорити це питання,

– пояснив Олексій Данілов.

Детальніше про знесення садиби

У Києві знесли садибу Барбана, яка є історичною будівлею 19 століття.

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав такі дії "жахом і соромом".

Він звинуватив КМДА, яка не підтримала законопроєкт Мінкульту про протидію хаотичній забудові.

Віталій Кличко на засідання РНБО не приїхав. Він зазначив, що перебуває на Чернігівщині, а запрошення отримав за 2 з половиною години до початку.

До теми У центрі Києві знищили чергову історичну будівлю – садибу Барбана

Українки стали чемпіонками Європи з боксу

Джерело: Федерація боксу України

На чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат збірна України здобула 5 медалей – дві золотих і три срібних.

Перше золото у скарбничку України принесла Кіра Макогоненко (вагова категорія до 42 кілограм). У фіналі вона перемогла спортсменку з Росії.

Згодом Уляна Безфамільна підтримала співгромадянку. У категорії до 46 кілограмів вона також декласувала російську представницю

Три срібні нагороди Україні принесли Валерія Локтіонова (36 кілограмів) Уляна Овсепян (42 кілограми) та Таїсія Покусай (40 кілограмів).