Новые санкции от СНБО, встреча Путина и Меркель: главные новости 20 августа
Источник:24 канал
СНБО провел очередное заседание, на котором ввел санкции против ряда лиц. Ангела Меркель прибыла в Москву и встретилась с Владимиром Путиным. Офис генпрокурора завершил расследование дела о возможной госизмене нардепа Виктора Медведчука. В центре Киева уничтожили историческое здание – усадьбу Барбана. Две украинки стали чемпионками Европы по боксу. Такими были главные новости 20 августа.
Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 20 августа:
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СНБО ввел новые санкции
Источник: 24 канал
Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание. Алексей Данилов во время брифинга сообщил, что на собрании ввели санкции против ряда лиц, в частности:
- Нардепа Андрея Деркача и лиц, которые также находятся под ограничениями Соединенных Штатов.
- Так называемых "судей" и чиновников оккупированного Крыма, а также относительно оккупационных СМИ. Перечень обнародуют позже.
- Главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, связанных с ним людей и компаний, а также пропагандистов Ольги и Анатолия Шарий.
- Главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина. Наложенные ограничения будут касаться информационных ресурсов, которые он регистрирует на оккупированных территориях.
Подробнее СНБО провел очередное заседание: что решили
Встреча Меркель и Путина в Москве
Источник: 24 канал
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву и встретилась там с президентом России Путиным. На повестке дня была тема Украины и Афганистана.
Война на Донбассе
Путин дерзко заявлял, что Киев отказался от мирного решения войны на Донбассе.
- Зато Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.
- Она подчеркнула, что "процесс урегулирования конфликта" необходимо оживить.
"Северный поток-2"
Канцлер говорила с Путиным о газопроводе "Северный поток-2".
- Меркель выступила за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.
Меркель встретилась с Путиным / Фото Getty Images
Тема Афганистана
Путин заявил, что российские власти хорошо осведомлены о ситуации в Афганистане.
Нужно исходить из реалий того, что талибы пришли к власти в Афганистане, чтобы не допустить развала страны,
– сказал он.
Руководитель Кремля настаивает, что важно не допустить проникновения террористов в соседние с Афганистаном страны.
- Также Путин надеется, что талибы не будут нарушать права афганцев.
Освобождение Навального
Меркель отметила, что замена условного срока на реальный для Алексея Навального неприемлема.
- Политик подчеркнула, что российского оппозиционера необходимо освободить.
Разногласия с Путиным
Канцлер отметила, что между ними с президентом России есть разногласия. Однако стороны собираются и в дальнейшем поддерживать контакт.
Несмотря на то, что у нас есть расхождения во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом,
– сказала Меркель.
Путин убеждал, что Германия остается одним из ключевых партнеров.
Обратите внимание! Канцлер Ангела Меркель приехала в Россию накануне визита в Киев.
- В столице Украины она должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Расследование по делу Медведчука
Источник: Офис генпрокурора
Офис генпрокурора завершил расследование дела касательно предполагаемой госизмены Виктора Медведчука. Основное следствие также провели и в отношении Тараса Козака.
- Материалы дела открыли адвокатам.
Ирина Венедиктова подчеркнула, что прокуроры готовы идти с собранными доказательствами в суд.
Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня (20 августа – 24 канал) материалы производства открыты стороне защиты,
– заявила гепрокурорка.
Что касается дела Козака, то она добавила, что материалы "выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя "основные следственные действия в отношении него также завершены".
"Мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе", – подытожила Ирина Венедиктова.
В чем подозревают Медведчука и Козака
- В мае Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам от ОПЗЖ – куму Путина Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.
- Пророссийских политиков подзряют в совершении госизмены и покушения на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.
- На брифинге генеральный прокурор и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов объявили о подозрениях в 3 эпизодах.
Что известно о подозрениях Медведчуку и Козаку
Первый связан с месторождением "Глубокая" в Черном море. По словам Венедиктовой, они в 2015 году фактически передали российским оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения.
Второй по передаче вражеским спецслужбам государственной тайны в 2020 году – Медведчук через Козака слил российским спецслужбам информацию о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.
Также Медведчука подозревают в причастности к антиукраинскому проекту "Луч". По версии следствия, он должен был создать организацию, которая должна была заниматься украинцами, которые будут ехать в Россию на работу или учебу.
В Киеве уничтожили историческое здание
Источник: Олег Симороз в фейсбуке
В Киеве на улице Обсерваторной, 6 уничтожили очередное историческое здание. Усадьбу Барбана XIX века снесли в 5 утра 20 августа.
- Накануне здание защищали общественные активисты. У застройщика не было разрешения на демонтаж.
- Люди, которые защищали усадьбу утверждают, что существуют предписания Минкульта и Департамента культуры КГГА о запрете сноса здания.
- Полиция даже открыла уголовное производство за самоуправство и арестовала представителей застройщика.
Кличко пригласили на заседание СНБО
Алексей Данилов сообщил, что мэра столицы Виталия Кличко пригласили посетить заседание СНБО чтобы обсудить "развал архитектурного наследия Киева".
- Совет нацбезопасности постановил дать оценку разрушения исторического здания усадьбы Барбана.
- Правоохранительные органы начать расследование инцидента, а памятник архитектуры нужно восстановить.
Ни для кого не секрет, что столица превращается из исторического почтенного города, в котором есть наследие, в совершенно неконтролируемую и опасную для многих процессов застройку. Поэтому хотели обсудить этот вопрос,
– объяснил Алексей Данилов.
Подробнее о сносе усадьбы
- В Киеве снесли усадьбу Барбана, которая является историческим зданием 19 века.
- Министр культуры Александр Ткаченко назвал такие действия "ужасом и стыдом".
- Он обвинил КГГА, которая не поддержала законопроект Минкульта о противодействии хаотичной застройке.
К теме В центре Киева уничтожили очередное историческое здание – усадьбу Барбана
Украинки стали чемпионками Европы по боксу
Источник: Федерация бокса Украины
На чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек сборная Украины получила 5 медалей – две золотых и три серебряных.
- Первое золото в копилку Украины принесла Кира Макогоненко (весовая категория до 42 килограмм). В финале она победила спортсменку из России.
- Впоследствии Ульяна Безфамильная поддержала землячку. В категории до 46 килограмм она так же деклассировала представительницу России.
Три серебряных награды Украине принесли Валерия Локтионова (36 кг) Ульяна Овсепян (42 кг) и Таисия Покусай (40 кг).