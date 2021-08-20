Новые санкции от СНБО, встреча Путина и Меркель: главные новости 20 августа

20 августа 2021 , 20:44
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Источник:

24 канал

СНБО провел очередное заседание, на котором ввел санкции против ряда лиц. Ангела Меркель прибыла в Москву и встретилась с Владимиром Путиным. Офис генпрокурора завершил расследование дела о возможной госизмене нардепа Виктора Медведчука. В центре Киева уничтожили историческое здание – усадьбу Барбана. Две украинки стали чемпионками Европы по боксу. Такими были главные новости 20 августа.

Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 20 августа:

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СНБО ввел новые санкции

Источник: 24 канал

Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание. Алексей Данилов во время брифинга сообщил, что на собрании ввели санкции против ряда лиц, в частности:

Подробнее СНБО провел очередное заседание: что решили

Встреча Меркель и Путина в Москве

Источник: 24 канал

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву и встретилась там с президентом России Путиным. На повестке дня была тема Украины и Афганистана.

Война на Донбассе

Путин дерзко заявлял, что Киев отказался от мирного решения войны на Донбассе.

  • Зато Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.
  • Она подчеркнула, что "процесс урегулирования конфликта" необходимо оживить.

"Северный поток-2"

Канцлер говорила с Путиным о газопроводе "Северный поток-2".

  • Меркель выступила за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.


Меркель встретилась с Путиным / Фото Getty Images

Тема Афганистана

Путин заявил, что российские власти хорошо осведомлены о ситуации в Афганистане.

Нужно исходить из реалий того, что талибы пришли к власти в Афганистане, чтобы не допустить развала страны,
– сказал он.

Руководитель Кремля настаивает, что важно не допустить проникновения террористов в соседние с Афганистаном страны.

  • Также Путин надеется, что талибы не будут нарушать права афганцев.

Освобождение Навального

Меркель отметила, что замена условного срока на реальный для Алексея Навального неприемлема.

  • Политик подчеркнула, что российского оппозиционера необходимо освободить.

Разногласия с Путиным

Канцлер отметила, что между ними с президентом России есть разногласия. Однако стороны собираются и в дальнейшем поддерживать контакт.

Несмотря на то, что у нас есть расхождения во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом,
сказала Меркель.

Путин убеждал, что Германия остается одним из ключевых партнеров.

Обратите внимание! Канцлер Ангела Меркель приехала в Россию накануне визита в Киев. 

  • В столице Украины она должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Расследование по делу Медведчука

Источник: Офис генпрокурора

Офис генпрокурора завершил расследование дела касательно предполагаемой госизмены Виктора Медведчука. Основное следствие также провели и в отношении Тараса Козака.

  • Материалы дела открыли адвокатам.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что прокуроры готовы идти с собранными доказательствами в суд.

Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня (20 августа – 24 канал) материалы производства открыты стороне защиты,
– заявила гепрокурорка.

Что касается дела Козака, то она добавила, что материалы "выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя "основные следственные действия в отношении него также завершены".

"Мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе", – подытожила Ирина Венедиктова.

В чем подозревают Медведчука и Козака

  • В мае Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам от ОПЗЖ – куму Путина Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.
  • Пророссийских политиков подзряют в совершении госизмены и покушения на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.
  • На брифинге генеральный прокурор и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов объявили о подозрениях в 3 эпизодах.

Что известно о подозрениях Медведчуку и Козаку

Первый связан с месторождением "Глубокая" в Черном море. По словам Венедиктовой, они в 2015 году фактически передали российским оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения.

Второй по передаче вражеским спецслужбам государственной тайны в 2020 году – Медведчук через Козака слил российским спецслужбам информацию о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.

Также Медведчука подозревают в причастности к антиукраинскому проекту "Луч". По версии следствия, он должен был создать организацию, которая должна была заниматься украинцами, которые будут ехать в Россию на работу или учебу.

В Киеве уничтожили историческое здание

Источник: Олег Симороз в фейсбуке

В Киеве на улице Обсерваторной, 6 уничтожили очередное историческое здание. Усадьбу Барбана XIX века снесли в 5 утра 20 августа.

  • Накануне здание защищали общественные активисты. У застройщика не было разрешения на демонтаж.
  • Люди, которые защищали усадьбу утверждают, что существуют предписания Минкульта и Департамента культуры КГГА о запрете сноса здания.
  • Полиция даже открыла уголовное производство за самоуправство и арестовала представителей застройщика.

Кличко пригласили на заседание СНБО

Алексей Данилов сообщил, что мэра столицы Виталия Кличко пригласили посетить заседание СНБО чтобы обсудить "развал архитектурного наследия Киева".

  • Совет нацбезопасности постановил дать оценку разрушения исторического здания усадьбы Барбана.
  • Правоохранительные органы начать расследование инцидента, а памятник архитектуры нужно восстановить.

Ни для кого не секрет, что столица превращается из исторического почтенного города, в котором есть наследие, в совершенно неконтролируемую и опасную для многих процессов застройку. Поэтому хотели обсудить этот вопрос,
– объяснил Алексей Данилов. 

Обратите внимание! Виталий Кличко на заседание СНБО не приехал. Он отметил, что находится на Черниговщине, а приглашение получил за 2 с половиной часа до начала.

Подробнее о сносе усадьбы

  • В Киеве снесли усадьбу Барбана, которая является историческим зданием 19 века.
  • Министр культуры Александр Ткаченко назвал такие действия "ужасом и стыдом".
  • Он обвинил КГГА, которая не поддержала законопроект Минкульта о противодействии хаотичной застройке.

К теме В центре Киева уничтожили очередное историческое здание – усадьбу Барбана

Украинки стали чемпионками Европы по боксу

Источник: Федерация бокса Украины

На чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек сборная Украины получила 5 медалей – две золотых и три серебряных.

  • Первое золото в копилку Украины принесла Кира Макогоненко (весовая категория до 42 килограмм). В финале она победила спортсменку из России.
  • Впоследствии Ульяна Безфамильная поддержала землячку. В категории до 46 килограмм она так же деклассировала представительницу России.

Три серебряных награды Украине принесли Валерия Локтионова (36 кг) Ульяна Овсепян (42 кг) и Таисия Покусай (40 кг).

Автор: Олег Васьків