Новые санкции от СНБО, встреча Путина и Меркель: главные новости 20 августа

СНБО провел очередное заседание, на котором ввел санкции против ряда лиц. Ангела Меркель прибыла в Москву и встретилась с Владимиром Путиным. Офис генпрокурора завершил расследование дела о возможной госизмене нардепа Виктора Медведчука. В центре Киева уничтожили историческое здание – усадьбу Барбана. Две украинки стали чемпионками Европы по боксу. Такими были главные новости 20 августа.

Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 20 августа:

Читайте также "Путин – х**ло": военные на репетиции парада снова вспомнили агрессора

СНБО ввел новые санкции

Источник: 24 канал

Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание. Алексей Данилов во время брифинга сообщил, что на собрании ввели санкции против ряда лиц, в частности:

Нардепа Андрея Деркача и лиц, которые также находятся под ограничениями Соединенных Штатов.

Так называемых "судей" и чиновников оккупированного Крыма, а также относительно оккупационных СМИ. Перечень обнародуют позже.

Главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, связанных с ним людей и компаний, а также пропагандистов Ольги и Анатолия Шарий.

Главаря пророссийских боевиков на Донбассе Дениса Пушилина. Наложенные ограничения будут касаться информационных ресурсов, которые он регистрирует на оккупированных территориях.

Подробнее СНБО провел очередное заседание: что решили

Встреча Меркель и Путина в Москве

Источник: 24 канал

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву и встретилась там с президентом России Путиным. На повестке дня была тема Украины и Афганистана.

Война на Донбассе

Путин дерзко заявлял, что Киев отказался от мирного решения войны на Донбассе.

Зато Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность Украины.

Она подчеркнула, что "процесс урегулирования конфликта" необходимо оживить.

"Северный поток-2"

Канцлер говорила с Путиным о газопроводе "Северный поток-2".

Меркель выступила за продление договора с Украиной о транзите российского газа после 2024 года.



Меркель встретилась с Путиным / Фото Getty Images

Тема Афганистана

Путин заявил, что российские власти хорошо осведомлены о ситуации в Афганистане.

Нужно исходить из реалий того, что талибы пришли к власти в Афганистане, чтобы не допустить развала страны,

– сказал он.

Руководитель Кремля настаивает, что важно не допустить проникновения террористов в соседние с Афганистаном страны.

Также Путин надеется, что талибы не будут нарушать права афганцев.

Освобождение Навального

Меркель отметила, что замена условного срока на реальный для Алексея Навального неприемлема.

Политик подчеркнула, что российского оппозиционера необходимо освободить.

Разногласия с Путиным

Канцлер отметила, что между ними с президентом России есть разногласия. Однако стороны собираются и в дальнейшем поддерживать контакт.

Несмотря на то, что у нас есть расхождения во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом,

– сказала Меркель.

Путин убеждал, что Германия остается одним из ключевых партнеров.

Обратите внимание! Канцлер Ангела Меркель приехала в Россию накануне визита в Киев.

В столице Украины она должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Расследование по делу Медведчука

Источник: Офис генпрокурора

Офис генпрокурора завершил расследование дела касательно предполагаемой госизмены Виктора Медведчука. Основное следствие также провели и в отношении Тараса Козака.

Материалы дела открыли адвокатам.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что прокуроры готовы идти с собранными доказательствами в суд.

Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня (20 августа – 24 канал) материалы производства открыты стороне защиты,

– заявила гепрокурорка.

Что касается дела Козака, то она добавила, что материалы "выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя "основные следственные действия в отношении него также завершены".

"Мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе", – подытожила Ирина Венедиктова.

В чем подозревают Медведчука и Козака

В мае Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам от ОПЗЖ – куму Путина Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку.

Пророссийских политиков подзряют в совершении госизмены и покушения на разграбление нацресурсов во временно оккупированном Крыму.

На брифинге генеральный прокурор и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов объявили о подозрениях в 3 эпизодах.

Что известно о подозрениях Медведчуку и Козаку Первый связан с месторождением "Глубокая" в Черном море. По словам Венедиктовой, они в 2015 году фактически передали российским оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения.



Второй по передаче вражеским спецслужбам государственной тайны в 2020 году – Медведчук через Козака слил российским спецслужбам информацию о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.



Также Медведчука подозревают в причастности к антиукраинскому проекту "Луч". По версии следствия, он должен был создать организацию, которая должна была заниматься украинцами, которые будут ехать в Россию на работу или учебу.

В Киеве уничтожили историческое здание

Источник: Олег Симороз в фейсбуке

В Киеве на улице Обсерваторной, 6 уничтожили очередное историческое здание. Усадьбу Барбана XIX века снесли в 5 утра 20 августа.

Накануне здание защищали общественные активисты. У застройщика не было разрешения на демонтаж.

Люди, которые защищали усадьбу утверждают, что существуют предписания Минкульта и Департамента культуры КГГА о запрете сноса здания.

Полиция даже открыла уголовное производство за самоуправство и арестовала представителей застройщика.

Кличко пригласили на заседание СНБО

Алексей Данилов сообщил, что мэра столицы Виталия Кличко пригласили посетить заседание СНБО чтобы обсудить "развал архитектурного наследия Киева".

Совет нацбезопасности постановил дать оценку разрушения исторического здания усадьбы Барбана.

Правоохранительные органы начать расследование инцидента, а памятник архитектуры нужно восстановить.

Ни для кого не секрет, что столица превращается из исторического почтенного города, в котором есть наследие, в совершенно неконтролируемую и опасную для многих процессов застройку. Поэтому хотели обсудить этот вопрос,

– объяснил Алексей Данилов.

Подробнее о сносе усадьбы

В Киеве снесли усадьбу Барбана, которая является историческим зданием 19 века.

Министр культуры Александр Ткаченко назвал такие действия "ужасом и стыдом".

Он обвинил КГГА, которая не поддержала законопроект Минкульта о противодействии хаотичной застройке.

Виталий Кличко на заседание СНБО не приехал. Он отметил, что находится на Черниговщине, а приглашение получил за 2 с половиной часа до начала.

К теме В центре Киева уничтожили очередное историческое здание – усадьбу Барбана

Украинки стали чемпионками Европы по боксу

Источник: Федерация бокса Украины

На чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек сборная Украины получила 5 медалей – две золотых и три серебряных.

Первое золото в копилку Украины принесла Кира Макогоненко (весовая категория до 42 килограмм). В финале она победила спортсменку из России.

Впоследствии Ульяна Безфамильная поддержала землячку. В категории до 46 килограмм она так же деклассировала представительницу России.

Три серебряных награды Украине принесли Валерия Локтионова (36 кг) Ульяна Овсепян (42 кг) и Таисия Покусай (40 кг).