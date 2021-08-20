Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 20 серпня:
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РНБО запровадила нові санкції
Джерело: 24 канал
Рада національної безпеки й оборони провела чергове засідання. Олексій Данілов під час брифінгу повідомив, що на зібрання запровадили санкції проти низки осіб, зокрема:
- Нардепа Андрія Деркача та осіб, які також перебувають під обмеженнями Сполучених Штатів.
- Так званих "суддів" та чиновників окупованого Криму, а також стосовно окупаційних ЗМІ. Перелік оприлюднять згодом.
- Головного редактора "Страни" Ігоря Гужви, пов'язаних з ним людей і компанії, а також пропагандистів Ольги та Анатолія Шаріїв.
- Ватажка проросійських бойовиків на Донбасі Дениса Пушиліна. Накладені обмеження стосуватимуться інформаційних ресурсів, які він реєструє на окупованих територіях.
Детальніше РНБО провела чергове засідання: що вирішили
Зустріч Меркель і Путіна у Москві
Джерело: 24 канал
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Москви та зустрілася там з президентом Росії Путіним. На порядку денному була тема України та Афганістану.
Війна на Донбасі
Путін зухвало заявляв, що Київ відмовився від мирного вирішення війни на Донбасі.
- Натомість Ангела Меркель заявила, що Німеччина підтримує територіальну цілісність України.
- Вона наголосила, що "процес врегулювання конфлікту" необхідно оживити.
"Північний потік-2"
Канцлерка говорила з Путіним про газопровід "Північний потік-2".
- Меркель виступила за продовження договору з Україною про транзит російського газу після 2024 року.
Меркель зустрілася з Путіним / Фото Getty Images
Тема Афганістану
Путін заявив, що російська влада добре обізнана у ситуації в Афганістані.
Потрібно виходити з реалій того, що таліби прийшли до влади в Афганістані, щоб не допустити розвалу країни,
– сказав він.
Керівник Кремля наполягає, що важливо не допустити проникнення терористів у сусідні з Афганістаном країни.
- Також Путін сподівається, що таліби не порушуватимуть права афганців.
Звільнення Навального
Меркель зауважила, що заміна умовного терміну на реальний для Олексія Навального є неприйнятною.
- Політикиня наголосила, що російського опозиціонера необхідно звільнити.
Розбіжності з Путіним
Канцлерка зазначила, що між ними з президентом Росії є розбіжності. Проте сторони збираються й надалі підтримувати контакт.
Попри те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо один з одним,
– сказала Меркель.
Путін переконував, що Німеччина залишається одним з ключових партнерів.
Розслідування у справі Медведчука
Джерело: Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора завершив розслідування справи щодо ймовірної держзради Віктора Медведчука. Основне слідство також провели й щодо Тараса Козака.
- Матеріали справи відкрили адвокатам.
Ірина Венедіктова наголосила, що прокурори готові йти зі зібраними доказами до суду.
Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у держзраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Від сьогодні (20 серпня – 24 канал) матеріали провадження відкриті стороні захисту,
– заявила генпрокурорка.
Щодо справи Козака, то вона додала, що матеріали "виділені в окреме провадження у зв'язку із його розшуком, хоча "основні слідчі дії стосовно нього також завершені".
"Ми готові до того, що й далі лунатимуть звинувачення в переслідуванні опозиції, будуть інформаційні атаки та перешкоджання роботі", – підсумувала Ірина Венедіктова.
У чому підозрюють Медведчука та Козака
- У травні Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам від ОПЗЖ – куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.
- Проросійських політиків підозрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- На брифінгу генеральна прокурорка та глава Служби безпеки України Іван Баканов оголосили про підозри у 3 епізодах.
Що відомо про підозри Медведчуку та КозакуПерший пов'язаний із родовищем "Глибока" в Чорному морі. За словами Венедіктової, вони у 2015 році фактично передали російським окупантам усю матеріальну та документальну базу цього родовища.
Другий щодо передачі ворожим спецслужбам державної таємниці у 2020 році – Медведчук через Козака злив російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.
Також Медведчука підозрюють у причетності до антиукраїнського проєкту "Промінь". За версією слідства, він мав створити організацію, яка повинна була опікуватись українцями, які їхатимуть в Росію на роботу чи навчання.
У Києві знищили історичну будівлю
Джерело: Олег Симороз у фейсбуці
У Києві на вулиці Обсерваторній, 6 знищили чергову історична будівля. Садибу Барбана XIX століття знесли о 5 ранку 20 серпня.
- Напередодні її захищали громадські активісти. У забудовника не було дозволу на демонтаж.
- Люди, які захищали садибу стверджують, що існують приписи Мінкульту й Департаменту культури КМДА про заборону знесення будівлі.
- Поліція навіть відкрила кримінальне провадження за самоуправство й заарештувала представників забудовника.
Кличка запросили на РНБО
Олексій Данілова повідомив, що мера столиці Віталія Кличка запросили відвідати засідання РНБО, щоб обговорити "розвал архітектурної спадщини Києва".
- Рада нацбезпеки постановила дати оцінку руйнації історичної будівлі садиби Барбана.
- Правоохоронні органи мають почати розслідування інциденту, а пам'ятку архітектури потрібно відновити
Ні для кого не є секретом, що столиця перетворюється з історичного поважного міста, в якому є спадщина ЮНЕСКО, на абсолютно неконтрольовану та небезпечною для багатьох процесів забудову. Тому хотіли обговорити це питання,
– пояснив Олексій Данілов.
Детальніше про знесення садиби
- У Києві знесли садибу Барбана, яка є історичною будівлею 19 століття.
- Міністр культури Олександр Ткаченко назвав такі дії "жахом і соромом".
- Він звинуватив КМДА, яка не підтримала законопроєкт Мінкульту про протидію хаотичній забудові.
До теми У центрі Києві знищили чергову історичну будівлю – садибу Барбана
Українки стали чемпіонками Європи з боксу
Джерело: Федерація боксу України
На чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат збірна України здобула 5 медалей – дві золотих і три срібних.
- Перше золото у скарбничку України принесла Кіра Макогоненко (вагова категорія до 42 кілограм). У фіналі вона перемогла спортсменку з Росії.
- Згодом Уляна Безфамільна підтримала співгромадянку. У категорії до 46 кілограмів вона також декласувала російську представницю
Три срібні нагороди Україні принесли Валерія Локтіонова (36 кілограмів) Уляна Овсепян (42 кілограми) та Таїсія Покусай (40 кілограмів).