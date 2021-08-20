Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 20 серпня:

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РНБО запровадила нові санкції

Джерело: 24 канал

Рада національної безпеки й оборони провела чергове засідання. Олексій Данілов під час брифінгу повідомив, що на зібрання запровадили санкції проти низки осіб, зокрема:

Детальніше РНБО провела чергове засідання: що вирішили

Зустріч Меркель і Путіна у Москві

Джерело: 24 канал

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Москви та зустрілася там з президентом Росії Путіним. На порядку денному була тема України та Афганістану.

Війна на Донбасі

Путін зухвало заявляв, що Київ відмовився від мирного вирішення війни на Донбасі.

  • Натомість Ангела Меркель заявила, що Німеччина підтримує територіальну цілісність України.
  • Вона наголосила, що "процес врегулювання конфлікту" необхідно оживити.

"Північний потік-2"

Канцлерка говорила з Путіним про газопровід "Північний потік-2".

  • Меркель виступила за продовження договору з Україною про транзит російського газу після 2024 року.

Меркель зустрілася з Путіним / Фото Getty Images

Тема Афганістану

Путін заявив, що російська влада добре обізнана у ситуації в Афганістані.

Потрібно виходити з реалій того, що таліби прийшли до влади в Афганістані, щоб не допустити розвалу країни,
– сказав він.

Керівник Кремля наполягає, що важливо не допустити проникнення терористів у сусідні з Афганістаном країни.

  • Також Путін сподівається, що таліби не порушуватимуть права афганців.

Звільнення Навального

Меркель зауважила, що заміна умовного терміну на реальний для Олексія Навального є неприйнятною.

  • Політикиня наголосила, що російського опозиціонера необхідно звільнити.

Розбіжності з Путіним

Канцлерка зазначила, що між ними з президентом Росії є розбіжності. Проте сторони збираються й надалі підтримувати контакт.

Попри те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо один з одним,
– сказала Меркель.

Путін переконував, що Німеччина залишається одним з ключових партнерів.

Розслідування у справі Медведчука

Джерело: Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора завершив розслідування справи щодо ймовірної держзради Віктора Медведчука. Основне слідство також провели й щодо Тараса Козака.

  • Матеріали справи відкрили адвокатам.

Ірина Венедіктова наголосила, що прокурори готові йти зі зібраними доказами до суду.

Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у держзраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Від сьогодні (20 серпня – 24 канал) матеріали провадження відкриті стороні захисту,
– заявила генпрокурорка.

Щодо справи Козака, то вона додала, що матеріали "виділені в окреме провадження у зв'язку із його розшуком, хоча "основні слідчі дії стосовно нього також завершені".

"Ми готові до того, що й далі лунатимуть звинувачення в переслідуванні опозиції, будуть інформаційні атаки та перешкоджання роботі", – підсумувала Ірина Венедіктова.

У чому підозрюють Медведчука та Козака

  • У травні Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам від ОПЗЖ – куму Путіна Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.
  • Проросійських політиків підозрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.
  • На брифінгу генеральна прокурорка та глава Служби безпеки України Іван Баканов оголосили про підозри у 3 епізодах.

Що відомо про підозри Медведчуку та Козаку

Перший пов'язаний із родовищем "Глибока" в Чорному морі. За словами Венедіктової, вони у 2015 році фактично передали російським окупантам усю матеріальну та документальну базу цього родовища.

Другий щодо передачі ворожим спецслужбам державної таємниці у 2020 році – Медведчук через Козака злив російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.

Також Медведчука підозрюють у причетності до антиукраїнського проєкту "Промінь". За версією слідства, він мав створити організацію, яка повинна була опікуватись українцями, які їхатимуть в Росію на роботу чи навчання.

У Києві знищили історичну будівлю

Джерело: Олег Симороз у фейсбуці

У Києві на вулиці Обсерваторній, 6 знищили чергову історична будівля. Садибу Барбана XIX століття знесли о 5 ранку 20 серпня.

  • Напередодні її захищали громадські активісти. У забудовника не було дозволу на демонтаж.
  • Люди, які захищали садибу стверджують, що існують приписи Мінкульту й Департаменту культури КМДА про заборону знесення будівлі.
  • Поліція навіть відкрила кримінальне провадження за самоуправство й заарештувала представників забудовника.

Кличка запросили на РНБО

Олексій Данілова повідомив, що мера столиці Віталія Кличка запросили відвідати засідання РНБО, щоб обговорити "розвал архітектурної спадщини Києва".

  • Рада нацбезпеки постановила дати оцінку руйнації історичної будівлі садиби Барбана.
  • Правоохоронні органи мають почати розслідування інциденту, а пам'ятку архітектури потрібно відновити

Ні для кого не є секретом, що столиця перетворюється з історичного поважного міста, в якому є спадщина ЮНЕСКО, на абсолютно неконтрольовану та небезпечною для багатьох процесів забудову. Тому хотіли обговорити це питання,
– пояснив Олексій Данілов.

Детальніше про знесення садиби

  • У Києві знесли садибу Барбана, яка є історичною будівлею 19 століття.
  • Міністр культури Олександр Ткаченко назвав такі дії "жахом і соромом".
  • Він звинуватив КМДА, яка не підтримала законопроєкт Мінкульту про протидію хаотичній забудові.

До теми У центрі Києві знищили чергову історичну будівлю – садибу Барбана

Українки стали чемпіонками Європи з боксу

Джерело: Федерація боксу України

На чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат збірна України здобула 5 медалей – дві золотих і три срібних.

  • Перше золото у скарбничку України принесла Кіра Макогоненко (вагова категорія до 42 кілограм). У фіналі вона перемогла спортсменку з Росії.
  • Згодом Уляна Безфамільна підтримала співгромадянку. У категорії до 46 кілограмів вона також декласувала російську представницю

Три срібні нагороди Україні принесли Валерія Локтіонова (36 кілограмів) Уляна Овсепян (42 кілограми) та Таїсія Покусай (40 кілограмів).