Російськими безпілотними військами командуватиме "Унітаз"

У Росії призначили нового командувача військ безпілотних систем – ним став підприємець з Московської області Юрій Ваганов, більш відомий під прізвиськом "Юра Унітаз". Військової освіти він не має, однак за час повномасштабної війни став одним із ключових постачальників FPV-дронів для армії.

Офіційного наказу Міноборони РФ наразі не оприлюднювало. Про це пише незалежне видання "Медуза", передає 24 Канал.

Що відомо про нового командувача військ безпілотних систем Росії?

Про кадрове рішення спочатку повідомили російські Z-блогери, а згодом цю інформацію підтвердили джерела російської служби BBC у сфері дронобудування.

До початку вторгнення Ваганов займався бізнесом, зокрема торгував сантехнікою – саме звідси й пішло його кумедне прізвисько. Попри відсутність військового бекграунду, за роки війни він вибудував тісні контакти з російським військовим керівництвом і став одним із найбільших цивільних підрядників, які забезпечують окупаційні війська безпілотниками.

Джерела пов’язують це призначення з намаганнями Кремля централізувати виробництво та постачання дронів, передавши контроль над цією сферою лояльним бізнесменам, а не кадровим військовим.

