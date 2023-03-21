Лісовий є директором Національного центру "Мала академія наук України". Він обіймає цю посаду протягом 19 років. Далі 24 Канал зібрав найважливіші факти з біографії чиновника.

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Освітня діяльність

Лісовий навчався в Решетилівському художньому училищі народних промислів за спеціальністю художник–кераміст. Потім – в Київському державному інституті культури за фахом бібліотечно–інформаційні системи.

В освітній сфері Лісовий давно. Після закінчення університету працював вчителем у Києво-Могилянському колегіумі. У 2012 році Оксен отримав ступінь кандидата філософських наук, а у 2015 році – вчене звання доцента. ️У 2021 він став "Заслуженим працівником освіти України".

До Малої академії наук він працював на керівній посаді в генеральній дирекції ВАТ Укртелеком.



Новий міністр освіти / Фото з твітеру "Жаба польова"

Щодо особистого життя – відомо, що Оксен одружений, разом із дружиною виховує двох синів.

Доброволець на фронті

Після початку повномасштабного вторгнення Лісовий став добровольцем 95-ї бригади Десантно-штурмових військ

З початку війни його бригада була на Сході, в районі агломерації Слов’янськ – Краматорськ – Дружківка.

️Оксен розповідав журналістам, що виконує бойові завдання командира підрозділу, але не отримує зарплату від ЗСУ, а зберігає основне місце роботи. При цьому він працює у МАН дистанційно.



Оксен Лісовий з побратимами / Фото з телеграм-каналів

Відставка Шкарлета: що відомо

З грудня 2020 року Сергій Шкарлет обіймає посаду міністра освіти, однак 17 березня з'явилися повідомлення про його звільнення.

На засіданні фракції "Слуга народу" 18 березня обговорили відставку Шкарлета. Тоді ж запропонували на посаду міністра Оксена Лісового.



Лісовий зараз на фронті / Фото з телеграм-каналів