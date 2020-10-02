Новий посол США може прибути в Україну до кінця жовтня
Процедура затвердження в Сенаті нового посла США в Україні має завершитися найближчим часом. Ймовірно, що Кіт Дейтон прибуде до Києва до кінця жовтня.
Про це 2 жовтня під час онлайн-включення, організованого платформою YES, повідомив заступник державного секретаря США Сітвен Біген, повідомляє Укрінформ.
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Він зазначив, що Дейтон перебуває "на фінальному етапі затвердження" в Сенаті США.
Я сподіваюся, однак не можу гарантувати, оскільки все перебуває в руках Сенату, що ми зможемо надіслати затвердженого посла США в Україну до кінця місяця,
– сказав представник Держдепу.
Високопоставлений американський дипломат повідомив, що 1 жовтня він контактував з офісами як лідера (республіканської більшості – 24 канал) Мітча Макконнелла, так і лідера (демократичної меншості в Сенаті – 24 канал) Чака Шумера. Це стосувалося того, аби знову підкреслити, наскільки кваліфікованим є номінант.
Також Біген назвав Дейтона "кращим експертом в питаннях України" і підкреслив, що номінант має підтримку як з боку демократів, так і республіканців.
Що відомо про призначення посла США в Україні
- Офіційно Україна не має повноцінного посла зі США від травня 2019 року.
- Обов'язки посла США в Україні виконує Крістіна Квін, цю посаду вона посіла в січні 2020 року.
- На посаду посла США в Україні, окрім Дейтона, був ще один претендент – виконувач обов'язків помічника держсекретаря із європейських і євразійських справ Філіп Рікер.
- Дональд Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру Кіта Дейтона 14 травня. Якщо Дейтона затвердить верхня палата Конгресу, він офіційно стане Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні.