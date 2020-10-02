Процедура затвердження в Сенаті нового посла США в Україні має завершитися найближчим часом. Ймовірно, що Кіт Дейтон прибуде до Києва до кінця жовтня.

Про це 2 жовтня під час онлайн-включення, організованого платформою YES, повідомив заступник державного секретаря США Сітвен Біген, повідомляє Укрінформ.

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Він зазначив, що Дейтон перебуває "на фінальному етапі затвердження" в Сенаті США.

Я сподіваюся, однак не можу гарантувати, оскільки все перебуває в руках Сенату, що ми зможемо надіслати затвердженого посла США в Україну до кінця місяця,

– сказав представник Держдепу.

Високопоставлений американський дипломат повідомив, що 1 жовтня він контактував з офісами як лідера (республіканської більшості – 24 канал) Мітча Макконнелла, так і лідера (демократичної меншості в Сенаті – 24 канал) Чака Шумера. Це стосувалося того, аби знову підкреслити, наскільки кваліфікованим є номінант.

Також Біген назвав Дейтона "кращим експертом в питаннях України" і підкреслив, що номінант має підтримку як з боку демократів, так і республіканців.

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