Новий раунд переговорів відбудеться наступного тижня, – Axios

В Абу-Дабі 24 січня завершилися тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Новий раунд переговорів очікується вже наступного тижня.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Дивіться також В ОАЕ завершились мирні переговори між Україною, Росією та США: що відбувалось

Коли очікувати наступний раунд переговорів?

Равід, посилаючись на українських чиновників, зазначив, що тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними". Черговий раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.

Нагадаємо, що українську делегацію очолив Секретар РНБО Рустем Умєров. До нього також долучилися голова ОП Кирило Буданов та його заступник, ексдипломат Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник ГУР МОУ Олег Іващенко.

Тоді як російську делегацію очолив голова Головного розвідувального управління Росії Ігор Костюков. Також до складу групи увійшли представники російського міноборони.