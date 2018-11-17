Новий Хатіко: в Китаї собака 80 днів чекає загиблу хазяйку на місці трагедії

У Китаї собака понад 80 днів сидить на дорозі та чекає на свою власницю, яка загинула на цьому місці у серпні 2018 року.

Про це повідомляє ВВС.

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Вірний пес перебуває на автостраді у китайському північному регіоні Внутрішня Монголія. Він швидко набирає популярності в мережі.

"Водії постійно дають собаці їжу, проте коли намагаються вийти до нього з машини – собака втікає. Стосунки собаки та його власниці були дуже тісними. Кожного дня він стоїть на цій дорозі. Я постійно його бачу", – розповів один з місцевих таксистів.

Користувачі соцмереж порівняли тварину з японським собакою Хатіко, який став символом вірності та чекав на свого хазяїна 9 років.

Дивіться відео: собака чекає на загиблу хазяйку 80 днів