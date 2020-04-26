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      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Новий очільник Укрзалізниці має врятувати компанію від дефолту, – Криклій

      -
      Укрзалізниці шукають нового керівника
      Укрзалізниці шукають нового керівника / Рубрика

      Перше завдання, яке поставлять перед новим главою Укрзалізниці, – порятунок компанії від можливого технічного дефолту. Мова йде не про банкрутство, а про невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди.

      Мовиться про реструктуризацію боргів Укрзалізниці, рефінансування і, як варіант, – випуск облігацій. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі телеканалу "Еспресо".

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      Йде мова про пріоритизацію по видатковій частині, по капітальних інвестиціях, скорочення обсягів та закупівлю виключно необхідних речей, щоб Укрзалізниця "могла їхати",
      – повідомив міністр.

      Причиною звільнення попереднього тимчасового виконувача обов'язків очільника компанії – Желька Марчека стало невиконання ним обіцяного, зазначив міністр.

      Під час карантину дуже багато помилок було. Дуже дивні речі ухвалювалися, в тому числі кадрові рішення, де призначалися люди без досвіду і з потенційними конфліктами інтересів на деякі важливі посади. Все це викликало у наглядової ради дуже велике занепокоєння і бажання змінити главу,
      – сказав Криклій.

      Коротко про ситуацію з керівництвом Укрзалізниці:

      • 5 лютого Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління Укрзалізниці члена правління компанії Желько Марчека.
      • Вже 7 квітня наглядова рада відсторонила Желько Марчека від керівництва компанією.
      • 10 квітня S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг УЗ до рівня "ССС" з "В-" з негативним прогнозом.
      • 15 квітня Кабмін звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління Укрзалізниці та виключив його зі складу членів правління.
      • Новим тимчасовим керівником компанії призначили Івана Юрика.
      • ​20 квітня у наглядовій раді Укрзалізниці заявили, що продовжують процедуру відбору голови правління компанії на період обмежувальних заходів у зв'язку із коронавірусом.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Укрзалізниця
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