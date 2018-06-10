Новий погляд на сміття: тисячі в'єтнамок стали частиною неймовірної інсталяції

Художниця з Німеччини Лііна Клаус створила непересічну інсталяцію, у якій використала майже 5 тисяч викинутих шльопанців.

Як пише Lonely Planet, загублене взуття було викинуте на берег океану.

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Арт-об'єкт вона створила у формі різнокольорової хвилі на курорті Семіньяк, що на Балі.

Як розповідає мисткиня, усі в'єтнамки вона разом з помічниками знайшла на узбережжі Балі впродовж шести рейдів прибирання.



Викинуте на берег взуття збирали і сортували

Щоб капці не роздувало вітром, вона "зшила" їх між собою ниткою із розплавлених пластикових кришок.



Тисячі в'єтнамок стали частиною інсталяції на Балі

Мені хотілося, щоб люди по-новому подивилися на те, що ми звикли називати сміттям. Все, що ми викидаємо, повертається назад через повітря, яким ми дихаємо, воду, яку п’ємо, та землю, на якій вирощуємо урожай та випасаємо тварин. А шльопанці – це всього лише один приклад,

– уточнила мету своєї інсталяції німецька художниця.

Вона пояснила, що вирішила обрати для проекту саме в'єтнамки, щоб на прикладі взуття, яке люди носять щодня показати "зв’язок нашого способу життя із забрудненням океанів".



Тисячі в'єтнамок стали частиною інсталяції на Балі