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Новий погляд на сміття: тисячі в'єтнамок стали частиною неймовірної інсталяції

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Тисячі в'єтнамок стали частиною інсталяції на Балі
Тисячі в'єтнамок стали частиною інсталяції на Балі / lonelyplanet.com

Художниця з Німеччини Лііна Клаус створила непересічну інсталяцію, у якій використала майже 5 тисяч викинутих шльопанців.

Як пише Lonely Planet, загублене взуття було викинуте на берег океану.

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Арт-об'єкт вона створила у формі різнокольорової хвилі на курорті Семіньяк, що на Балі.

Як розповідає мисткиня, усі в'єтнамки вона разом з помічниками знайшла на узбережжі Балі впродовж шести рейдів прибирання.

вєтнамки Балі
Викинуте на берег взуття збирали і сортували 

Щоб капці не роздувало вітром, вона "зшила" їх між собою ниткою із розплавлених пластикових кришок.

вєтнамки Балі
Тисячі в'єтнамок стали частиною інсталяції на Балі

Мені хотілося, щоб люди по-новому подивилися на те, що ми звикли називати сміттям. Все, що ми викидаємо, повертається назад через повітря, яким ми дихаємо, воду, яку п’ємо, та землю, на якій вирощуємо урожай та випасаємо тварин. А шльопанці – це всього лише один приклад,
– уточнила мету своєї інсталяції німецька художниця.

Вона пояснила, що вирішила обрати для проекту саме в'єтнамки, щоб на прикладі взуття, яке люди носять щодня показати "зв’язок нашого способу життя із забрудненням океанів".

Вєтнамки Балі
Тисячі в'єтнамок стали частиною інсталяції на Балі

Теги: Новини політики Мистецтво Індонезія Екологія
Джерело: 24 Канал
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