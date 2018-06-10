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Новый взгляд на мусор: тысячи вьетнамок стали частью невероятной инсталляции

84 Читати новину українською
Тысячи вьетнамок стали частью инсталляции на Бали
Тысячи вьетнамок стали частью инсталляции на Бали / lonelyplanet.com

Художница из Германии Лиина Клаус создала неординарную инсталляцию, в которой использовала почти 5 тысяч выброшенных шлепанцев.

Как пишет Lonely Planet, потерянная обувь была выброшена на берег океана.

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Арт-объект она создала в форме разноцветной волны на курорте Семиньяк, что на Бали.

Как рассказывает художница, все вьетнамки она вместе с помощниками нашла на побережье Бали в течение шести рейдов уборки.

вєтнамки Балі

Выброшенную на берег обувь собирали и сортировали

Чтобы тапочки не сдувало ветром, она "сшила" их между собой нитью из расплавленных пластиковых крышек.

вєтнамки Балі

Тысячи вьетнамок стали частью инсталляции на Бали

Мне хотелось, чтобы люди по-новому посмотрели на то, что мы привыкли называть мусором. Все, что мы выбрасываем, возвращается обратно через воздух, которым мы дышим, воду, которую пьем, землю, на которой мы выращиваем урожай и выпасаем животных. А шлепанцы – это всего лишь один пример,
– уточнила цель своей инсталляции немецкая художница.

Она объяснила, что решила выбрать для проекта именно вьетнамки, чтобы на примере обуви, которую люди носят каждый день, показать "связь нашего образа жизни с загрязнением океанов".

Вєтнамки Балі
Тысячи вьетнамок стали частью инсталляции на Бали

Теги: Новости политики Исскусство Индонезия Экология
Источник: 24 Канал
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