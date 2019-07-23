Новий прем'єр Великобританії Джонсон назвав дату, коли країна вийде з ЄС

Новий лідер Консервної партії Великобританії та майбутній прем'єр Борис Джонсон вже встиг зробити заяву, що виведе країну з Європейського Союзу 31 жовтня.

Про це він сказав у своєму виступі після обрання лідером Консервативної партії і додав, що серед його пріоритетів "виконати Brexit, об’єднати країну і перемогти лідера лейбористів Джеремі Корбіна.

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"Ми збираємося активізувати країну. Ми збираємося завершити Brexit 31 жовтня, і ми збираємося скористатися всіма можливостями, які це принесе", – сказав Джонсон

Ви виглядаєте наляканими? Ви відчуваєте себе наляканими? Я не думаю, що ви дивитися налякано на мене. Я думаю, ми знаємо, що ми можемо це зробити, і люди цієї країни довіряють нам, щоб це зробити, і ми знаємо, що ми це зробимо,

– додав Джонсон.

Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня. Чергове і, ймовірно, останнє голосування в парламенті заплановано на червень.



Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Варто зазначити, що Джонсон є прихильником "жорсткого" Brexit та ще у статусі кандидата у лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС у жовтні з угодою або без неї.

Тим часом головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє висловив сподівання на можливість досягти впорядкованого Brexit з новим прем’єром Британії.

"Ми очікуємо конструктивної роботи з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, коли він вступить на посаду, щоб полегшити ратифікацію Угоди про вихід і домогтися впорядкованого Brexit. Ми також готові переробити узгоджену декларацію про партнерство відповідно до керівних принципів Європейської ради", – написав Барньє у Twitter.

We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) 23 липня 2019 р.

Що відомо про Бориса Джонсона? Британський політик і журналіст, член Консервативної партії, колишній глава МЗС Великої Британії та екс-мер Лондона. Джонсон – один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС.



У 2001 році Джонсона обрали до Палати громад парламенту від виборчого округу Хенлі-на-Темзі. У 2003 році його призначили віце-президентом Консервативної партії Великої Британії. У 2004 році Джонсон став міністром культури у тіньовому кабінеті опозиції.

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З усіх цих посад у Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року. Усе тому, що його звинуватили у брехні щодо позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць у газеті The Spectator's. Хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення. Однак з обранням нового лідера консерваторів Девіда Камерона Джонсона призначили міністром освіти тіньового кабінету опозиції. У 2008 році Джонсон став мером Лондона. Після цього був главою МЗС Британії, проте в 2018 році пішов у відставку.