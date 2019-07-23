00:03
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Новий прем'єр Великобританії Джонсон назвав дату, коли країна вийде з ЄС

      590 Читать новость на русском
      Новий прем'єр Великобританії Джонсон
      Новий прем'єр Великобританії Джонсон / Фото з відкритих джерел

      Новий лідер Консервної партії Великобританії та майбутній прем'єр Борис Джонсон вже встиг зробити заяву, що виведе країну з Європейського Союзу 31 жовтня.

      Про це він сказав у своєму виступі після обрання лідером Консервативної партії і додав, що серед його пріоритетів "виконати Brexit, об’єднати країну і перемогти лідера лейбористів Джеремі Корбіна.

      Читайте також: Джонсон – новий прем'єр Британії: чи зміняться відносини з Україною і ставлення до Росії

      "Ми збираємося активізувати країну. Ми збираємося завершити Brexit 31 жовтня, і ми збираємося скористатися всіма можливостями, які це принесе", – сказав Джонсон

      Ви виглядаєте наляканими? Ви відчуваєте себе наляканими? Я не думаю, що ви дивитися налякано на мене. Я думаю, ми знаємо, що ми можемо це зробити, і люди цієї країни довіряють нам, щоб це зробити, і ми знаємо, що ми це зробимо,
      – додав Джонсон.

      Що відомо про Brexit?Велика Британія повинна була покинути Європейський союз 29 березня 2019 року, проте після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня. Чергове і, ймовірно, останнє голосування в парламенті заплановано на червень.

      Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Варто зазначити, що Джонсон є прихильником "жорсткого" Brexit та ще у статусі кандидата у лідери консерваторів неодноразово говорив, що Британія вийде з ЄС у жовтні з угодою або без неї.

      Тим часом головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє висловив сподівання на можливість досягти впорядкованого Brexit з новим прем’єром Британії.

      "Ми очікуємо конструктивної роботи з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, коли він вступить на посаду, щоб полегшити ратифікацію Угоди про вихід і домогтися впорядкованого Brexit. Ми також готові переробити узгоджену декларацію про партнерство відповідно до керівних принципів Європейської ради", – написав Барньє у Twitter.

      Що відомо про Бориса Джонсона? Британський політик і журналіст, член Консервативної партії, колишній глава МЗС Великої Британії та екс-мер Лондона. Джонсон – один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС.

      У 2001 році Джонсона обрали до Палати громад парламенту від виборчого округу Хенлі-на-Темзі. У 2003 році його призначили віце-президентом Консервативної партії Великої Британії. У 2004 році Джонсон став міністром культури у тіньовому кабінеті опозиції.

      Варто уваги! Джонсон – новий прем'єр Британії: чи зміняться відносини з Україною і ставлення до Росії

      З усіх цих посад у Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року. Усе тому, що його звинуватили у брехні щодо позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць у газеті The Spectator's. Хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення. Однак з обранням нового лідера консерваторів Девіда Камерона Джонсона призначили міністром освіти тіньового кабінету опозиції. У 2008 році Джонсон став мером Лондона. Після цього був главою МЗС Британії, проте в 2018 році пішов у відставку.

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 98 відсотків голосів
      23 липня
      182036
      Теги: Великобританія Борис Джонсон Євросоюз Brexit
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 23 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      23 липня , 23:00 Обдирав людей на мільйони й відбувся штрафом у 17 тисяч: про афери у Дарницькому суді
      Тетяна Мартинюк 350
      Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      23 липня , 22:20 Головні новини 23 липня: хто вбив Шеремета, мінування ЦВК і Рябошапка як генпрокурор
      2247
      Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      23 липня , 22:00 Поездка равносильна смерти, геноцид крымчан и возрождение Ленина: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      23 липня , 21:01 Коли і на скільки зростуть ціни на квартири: чого чекати від ринку після виборів
      2894
      Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      23 липня , 21:00 Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
      Світлана Попова 13517
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук