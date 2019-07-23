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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Джонсон – новий прем'єр Британії: чи зміняться відносини з Україною і ставлення до Росії

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      Новий перм'єр Британії
      Новий перм'єр Британії / AP Photo/Frank Augstein

      У Великій Британії колишнього мера Лондона і екс-міністра закордонних справ Бориса Джонсона обрали лідером Консервативної партії і тепер він стане прем'єр-міністром. Проте зміни в британському уряді не вплинуть на відносини з Україною.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив голова правління благодійного фонду "Майдан Закордонних Справ" Богдан Яременко.

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      За його словами, в політичному й економічному плані українсько-британські відносини сформовані. В основі лежать питання безпеки та спротив російській агресії.

      Великобританія, так само як і Україна, переживає не найкращі часи через вихід з Європейського Союзу. В цілому сьогодні у нас достатньо безконфліктні, дружні та відкриті відносини з елементами стратегічності. Думаю, що з новим прем’єром вони залишатимуться такі ж. Ніяких змін не передбачається,
      – зазначив Богдан Яременко.

      Що відомо про Бориса Джонсона та його ставлення до Росії?

      Британський політик і журналіст, член Консервативної партії, колишній глава МЗС Великої Британії та екс-мер Лондона. Джонсон – один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС.

      У 2001 році Джонсона обрали до Палати громад парламенту від виборчого округу Хенлі-на-Темзі. У 2003 році його призначили віце-президентом Консервативної партії Великої Британії. У 2004 році Джонсон став міністром культури у тіньовому кабінеті опозиції.

      З усіх цих посад у Консервативній партії Джонсона було звільнено в листопаді 2004 року. Усе тому, що його звинуватили у брехні щодо позашлюбних зв'язків з однією із співробітниць у газеті The Spectator's. Хоча сам Джонсон ніколи не визнавав ці звинувачення. Однак з обранням нового лідера консерваторів Девіда Камерона Джонсона призначили міністром освіти тіньового кабінету опозиції.
      У 2008 році Джонсон став мером Лондона. Після цього був главою МЗС Британії, проте в 2018 році пішов у відставку.

      Джонсон неодноразово критикував очільника Кремля Володимира Путіна, засуджуючи агресію та втручання у внутрішні справи інших держав. Він називав Росію країною, де капітал сконцентрований в руках олігархів, наближених до влади, і де вбивають журналістів, висміюють ліберальні цінності.

      Зрозумійте, я взагалі не особливо фанатію від Володимира Путіна. Зовсім навпаки ... Його вважають ключовою фігурою величезною пострадянської бандитської клептократії та найбагатшою людиною на планеті ... Хоч він і виглядає як домовий ельф Доббі, насправді він безжалісний тиран,
      сказав Борис Джонсон в грудні 2014 року.

      Майбутній прем'єр неодноразово називав себе русофобом і заявляв, що Росія стане країною-вигнанцем, якщо не змінить свою політику.

      "Наші відносини з Росією не можуть розвиватися як ні в чому не бувало, поки Росія продовжує здійснювати спроби дестабілізації європейських держав, включаючи Україну", – заявляв Джонсон у грудні 2017 року.

      Чому пішла у відставку Тереза Мей? Політик склала свої повноваження прем’єра Британії  7 липня через те, що не могла реалізувати Brexit. Після цього Мей ще очолювала уряд, допоки однопартійці не обрали її наступника.

      Мей заявила, що зробила все, аби укласти угоду з ЄС щодо виходу Британії з його складу – від спроб отримати вигідні для країни умови виходу до захисту безпеки королівства та єдності. Проте настав час визнати свою поразку.

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      Теги: Новини України Новини політики Великобританія Борис Джонсон МЗС України
      Джерело: 24 канал
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