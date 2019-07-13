Тереза Мей відверто прокоментувала свою відставку
Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей склала свої повноваження 3 червня. Британський політик заявила, що не буде сумувати за роботою.
Мей розповіла, що під час проживання на Даунінг-стріт вона рідко відчувала себе вдома, пише The Sun.
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"Знаєте, в будь-який момент вам можуть зателефонувати і принести документи. Це дійсно, в деякому сенсі, місце роботи", – сказала Мей.
Вона наголосила, що майбутньому прем'єру доведеться зіткнутися зі складнощами роботи.
Занадто багато політиків думає, що бути прем'єр-міністром, значить, мати багато влади. Насправді це позиція служби країні,
– сказала Тереза Мей.
Коли Мей оголошувала про свою відставку, то вона висловила жаль з приводу того, що не змогла реалізувати Brexit.
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Хто може стати наступним прем'єр-міністром Великобританії?Борис Джонсон або Джеремі Хант буде оголошений новим прем'єр-міністром Великої Британії 23 липня. Вони пройшли декілька раундів голосувань, під час яких депутати-консерватори відсіювали кандидатів. Детальніше про кандидатів – читайте за посиланням.