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      Тереза Мей відверто прокоментувала свою відставку

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      Тереза Мей відверто прокоментувала свою відставку
      Тереза Мей відверто прокоментувала свою відставку / Getty images

      Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей склала свої повноваження 3 червня. Британський політик заявила, що не буде сумувати за роботою.

      Мей розповіла, що під час проживання на Даунінг-стріт вона рідко відчувала себе вдома, пише The Sun.

      До слова: Британські ЗМІ про відставку Терези Мей: Витривалість – не стратегія

      "Знаєте, в будь-який момент вам можуть зателефонувати і принести документи. Це дійсно, в деякому сенсі, місце роботи", – сказала Мей.

      Вона наголосила, що майбутньому прем'єру доведеться зіткнутися зі складнощами роботи.

      Занадто багато політиків думає, що бути прем'єр-міністром, значить, мати багато влади. Насправді це позиція служби країні,
      – сказала Тереза Мей.

      Коли Мей оголошувала про свою відставку, то вона висловила жаль з приводу того, що не змогла реалізувати Brexit.

      Читайте також: Тереза Мей пішла у відставку: чи означає це скасування Brexit?

      Тереза Мей оголосила, що йде у відставку: дивіться відео виступу

      Хто може стати наступним прем'єр-міністром Великобританії?Борис Джонсон або Джеремі Хант буде оголошений новим прем'єр-міністром Великої Британії 23 липня. Вони пройшли декілька раундів голосувань, під час яких депутати-консерватори відсіювали кандидатів. Детальніше про кандидатів – читайте за посиланням.

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      Теги: Новини політики Тереза Мей Великобританія
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