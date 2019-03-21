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      Новий Президент усуне корупціонерів від влади і зробить Україну сильною, – Юлія Тимошенко

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Після перемоги на виборах новий президент здолає кланово-олігархічну систему і зробить Україну сильною. Шляхи для цього прописані у Новому курсі – покроковому плані дій виходу країни з кризи.

      Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Коростені на Житомирщині, йдеться на сайті партії.

      За її словами, рухатися країні вперед заважає коло "кругової поруки" корупціонерів при владі.

      Вона нагадала про скандал із викриттям брудних оборудок з обкрадання армії, в яких були залучені фірми президента і його бізнес-партнери, а на вершині корупційної піраміди був сам Петро Порошенко.

      Лідер "Батьківщини" зазначила, що притягти винних виявилося неможливим, бо навіть створення слідчої комісії в парламенті заблоковано пропрезидентською більшістю, Генпрокуратурою керує кум президента, а Верховний Суд перетворений на кишенькову структуру глави держави.

      Для того щоб завершити війну, нам треба прибрати мафію від влади, припинити її заробітки на війні і притягнути до відповідальності кожного, хто взяв принаймні копійку з українського бюджету,
      – наголосила Юлія Тимошенко.

      А для того щоб ні в кого більше не виникало подібних спокус, потрібно змінити систему управління державою і підпорядкувати її громадянам. Саме в цьому, за словами Юлії Тимошенко, полягає суть Нової народної Конституції, ухвалити яку потрібно на всеукраїнському референдумі.

      "У Новій Конституції ніхто не матиме імунітету – ні депутати, ні президент, ні судді. І у нового президента вистачить волі домогтися проведення такого референдуму", – наголосила лідер "Батьківщини".

      blog_ava
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      Теги: Юлія Тимошенко - новини Новини політики ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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