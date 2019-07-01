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      Новий уряд Молдови наперекір Кремлю наполягає на автономії Придністров'я

      368 Читать новость на русском
      Молдова
      Молдова / agroportal.ua

      Молдовська прем'єрка Майя Санду має на меті вирішити конфлікт на Придністров'ї. Уряд Санду підтримує його автономію у складі Молдовської Республіки.

      Автономним цей регіон уряд хоче зробити за Гагаузьким сценарієм. Тобто регіон буде у складі Молдови, де діятимуть її закони.

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      Як відомо, Кремль наполягає на федералізації регіону з статусом-кво для Російської Федерації та нейтрального впливу зі сторони Молдови. Проте новообраний уряд Молдови – категорично проти.

      Крім того, Санду хоче залучити до вирішення Придністровського конфлікту не лише парламент, а й звичайних громадян.

      Що відомо про Придністров'я Придністров'я – невизнана самопроголошена республіка на лівому березі Дністра. Російські найманці добиваються її федералізації регіону з 1992 року.

      майя санду
      Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду

      Що відбувається у Молдові

      Аби звільнити органи влади від олігарха Влада Плахотнюка, якого неофіційно називають "хазяїном Молдови", проросійська "Партія соціалістів" створила вимушену коаліцію з проєвропейським блоком АКУМ. Тоді обрали керівників парламенту та новий склад уряду Майі Санду. Їх визнав і проросійський президент Молдови Ігор Додон.

      Демократи Плахотнюка апелювали на запізнілому створенні коаліції і не визнали нові державні органи. Нелегітимність підтвердив і Конституційних суд. Молдова занурилась в кризу і двовладдя.

      Підконтрольний Владу Плахотнюку старий уряд майже тиждень не допускав нових міністрів Майі Санду до будівлі уряду. Представники "Демократичної партії" олігарха Плахотнюка намагалися заблокували роботу суперників.

      плахотнюк
      Влад Плахотнюк

      14 червня раптово для всіх колишній уряд Павла Філіппа таки подав у відставку. Плахотнюк із соратниками покинули країну чартерними рейсами. Так, в середині червня двовладдя у Молдові завершилося. До Кабінету Міністрів Молдови зайшов новостворений уряд на чолі з Майєю Санду.

      Новий уряд ключовими завданнями назвав:

      • налагодити стосунки з ЄС,
      • покарати винних за розкрадання держбюджету,
      • привести до відповідальності олігарха Влада Плахотнюка.

      За словами українських експертів, нова влада країни де, зокрема, є чимало і проросійських сил, може загрожувати Україні.

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      Теги: Новини політики Молдова Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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