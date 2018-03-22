Новий закон про приватизацію захищає українську економіку від економічної агресії, – Нефьодов

В Ураїні існує понад 3 тисячі державних підприємств. Для порівняння, в Польщі та Угорщині в державній власності трохи більше 300 підприємств, в США – лише 3, в Швейцарії – 2, а в Канаді – жодного.

Такі показники у прямому ефірі 24 Каналу прокоментував перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов.

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Експерт зазначив, що така кількість підприємств у державній власності – це другий аспект проблеми, окрім корупції. Міністерство зараз працює над документом, який називається "Державна політика власності", який відповідає на просте питання "Навіщо державі потрібня вся ця власність?". Нефьодов переконаний, що у власності держави повинні залишитися стратегічні об'єкти, а всі не стратегічні – повинні бути продані.

Росіянам можна буде брати участь у приватизації державних підприємств. Таким чином, закон захищає українську економіку від економічної агресії з боку Росії,

– наголосив Нефьодов.