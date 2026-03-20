Б'ють і забирають гроші: окупанти на Сумщині через заздрощі влаштували "терор" новобранцям

Бійці російської армії влаштували "терор" новобранцям на Сумському напрямку. Останніх там б'ють та відбирають гроші.

Конфлікт розгорівся у підрозділах 80-ї мотострілецької бригади угруповання військ "Північ". Про це повідомляють партизани "АТЕШ".

Дивіться також Мінус сотні окупантів та одиниць озброєння: втрати Росії на 19 березня

Чому новобранцям-окупантам непереливки?

Як зауважили в "АТЕШ", є два типи окупантів: хто воює вже давно і хто тільки підписав контракт без жодного бою за плечима.

У них завдання та позиції одні й самі, але гроші зовсім різні.

Так, новий контрактник одразу отримує від 1 до 3,5 мільйона рублів підйомних залежно від регіону. А от досвідчений боєць, який воює 1 – 2 роки, – ні.

Зарплата в обох категорій теж різна. Хто служить давно, отримує близько 180 тисяч, а новобранці – 240 тисяч.

Це переросло у пряме насильство. Досвідчені бійці б'ють новобранців та забирають у них гроші. Логіка проста: "Ти цього не заробив. Ще не вартий". Бійки відбуваються прямо в розташуванні, на очах у всіх,

– розповідають партизани.

Командири про це знають, але нічого не роблять.

Були й такі новобранці, що скаржилися, але у відповідь отримували погрози підвалами та штрафними штурмами в один кінець.

Інші подібні випадки серед окупантів