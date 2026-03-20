Б'ють і забирають гроші: окупанти на Сумщині через заздрощі влаштували "терор" новобранцям
- На Сумському напрямку російські солдати з 80-ї мотострілецької бригади б'ють новобранців та відбирають у них гроші.
- Командири знають про конфлікти, але нічого не роблять, а новобранцям, які скаржаться, погрожують покараннями.
Бійці російської армії влаштували "терор" новобранцям на Сумському напрямку. Останніх там б'ють та відбирають гроші.
Конфлікт розгорівся у підрозділах 80-ї мотострілецької бригади угруповання військ "Північ". Про це повідомляють партизани "АТЕШ".
Чому новобранцям-окупантам непереливки?
Як зауважили в "АТЕШ", є два типи окупантів: хто воює вже давно і хто тільки підписав контракт без жодного бою за плечима.
У них завдання та позиції одні й самі, але гроші зовсім різні.
Так, новий контрактник одразу отримує від 1 до 3,5 мільйона рублів підйомних залежно від регіону. А от досвідчений боєць, який воює 1 – 2 роки, – ні.
Зарплата в обох категорій теж різна. Хто служить давно, отримує близько 180 тисяч, а новобранці – 240 тисяч.
Це переросло у пряме насильство. Досвідчені бійці б'ють новобранців та забирають у них гроші. Логіка проста: "Ти цього не заробив. Ще не вартий". Бійки відбуваються прямо в розташуванні, на очах у всіх,
– розповідають партизани.
Командири про це знають, але нічого не роблять.
Були й такі новобранці, що скаржилися, але у відповідь отримували погрози підвалами та штрафними штурмами в один кінець.
Інші подібні випадки серед окупантів
Партизани "АТЕШ" раніше розповідали, що російські командири на Запорізькому напрямку можуть приховувати реальні втрати особового складу. Частину загиблих записують у документах як таких, що продовжують службу, а це дозволяє отримувати фінансування на неіснуючих бійців.
Тим часом окупанти на Вовчанському напрямку скаржаться на привілеї бійців підрозділу "Ахмат". Натомість командування погрожує невдоволеним покараннями – ув'язненням або відправленням у "штрафні" підрозділи.