Вінницька область отримала нового керівника поліції. Ним став ексзаступник очільника одеської поліції Іван Іщенко. Його звинувачують у тому, що він буцімто підтримував сепаратистів в Одесі 2 травня 2014 року. Тож вже у перший день до нього прийшли ветерани АТО з проханням пояснити свою громадянську позицію.

Призначення Івана Іщенка

Голова Нацполіції України Ігор Клименко особисто представив Івана Іщенка під час робочого візиту у Вінницю. Про це повідомляє обласна поліція.

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Клименко під час представлення зауважив, що Іщенко володіє великим 18-річним стажем роботи в правоохоронних органах.

Він розпочинав службу оперуповноваженим карного розшуку, працював заступником начальника й керівником райвідділів поліції, очолював превентивний блок поліції і був заступником начальника поліції Одещини.

Зі свого боку Іван Іщенко подякував за висловлену йому довіру. Він пообіцяв, що на посаді голови поліції Вінницької області забезпечить порядок у регіоні.

До слова, Іщенка призначили на місце відстороненого Юрія Пендоса. Його відсторонили через можливу причетність до подій у Броварах, але вже наділили новою посадою.

Можлива причетність Іщенка до сепаратистів

Прямих доказів цьому немає, але про це говорять громадські активісти. Зокрема Роман Синіцин показав фото, де людина схожа на Іщенка стоїть поряд з озброєним російським колаборантом в Одесі.

Чоловік, одягнений у форму міліції, стоїть спиною до "тітушки", який з пістолета цілиться у натовп людей. Стоїть просто поряд з озброєними злочинцями в масках і не реагує на них.

До слова, схожа історія тоді трапилася з ще одним "правоохоронцем" – Дмитром Фучеджі. У мережі також опублікували кадри, де він стояв за спинами озброєних сепаратистів і не перешкоджав їм.

Як наслідок колишнього заступника управління МВС на Одещині оголосили в розшук, і він втік за кордон. Згодом Фучеджі помітили у контрольованому Росією Придністров'ї.

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Розмова Іщенка і ветеранів АТО

Одразу ж після призначення до Івана Іщенка прийшли бійці, які захищали Україну на Сході. Вони хотіли поговорити про громадянську позицію нового очільника поліції області.

Під час розмови Іщенко розповів ветеранам, що під час тих подій він був начальником райвідділку поліції. Тож 2 травня 2014 року виконував правоохоронну функцію і не брав участі "в політичних аспектах тих подій".

Я українець, вчився в українській школі. Українська мова – моя рідна. У ті дні я опинився в Одесі на справжній війні як начальник простого райвідділку. І ми захистили Одесу, Україну і нашу Незалежність,

– заявив Іщенко.

Він також пообіцяв, що через 2 тижні готовий знову зустрітися з фронтовиками в більш широкому колі й відповісти на усі їхні запитання.

Спілкування Івана Іщенка з ветеранами АТО: дивіться відео